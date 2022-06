ALERTA PRENSA, observatorio digital

Por Fernando Fuentes

El Foro Nacional de Periodistas, el Foro de Periodistas de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chihuahua, dieron a conocer en el Club de Periodistas de México, un observatorio digital en tiempo real como un mecanismo de autoprotección para los periodistas del país.

“La “Alerta Prensa” va ha permitir visibilizar el grave problema de las amenazas contra periodistas y busca instituirse como un mecanismo de autoprotección con las armas del periodista: la información y la verdad, consideró en conferencia de prensa el sonorense Rafael Cano, presidente del Foro Nacional de Periodistas.

“México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, no sólo por los últimos asesinatos, sino también por la impunidad existente en la investigación de estos crímenes” expresó Nicolás Juárez, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua ante periodistas y comunicadores de Tamaulipas, Coahuila, Oaxaca, Yucatán, Ciudad Juárez, Chihuahua, Sonora, Estado de México y de la Ciudad de México.

“La plataforma app Alerta Prensa, pretende ser una herramienta útil para mapear la violencia contra periodistas en todo el país y también poder atender con prontitud las denuncias, para que no se llegue a lamentar más muertes de informadores del país. Gracias a la disposición de la Universidad de Chihuahua de desarrollar el sistema tecnológico digital, estará disponible para todos los periodistas de México y del mundo, no sólo para quienes han sido amenazados o corren riesgo en el ejercicio de la profesión, sino para todo el gremio que busca apoyar en la protección de sus compañeras y compañeros que realizan esta noble profesión”

La app Alerta Prensa, se desarrollo de acuerdo a las especificaciones de los periodistas involucrados y con el apoyo de la Universidad de Chihuahua, lo cual se constituye como un gran avance en materia de colaboración de una universidad que apoya a los periodistas.

“De las agresiones que sufrimos, de los asesinatos que padecemos como gremio, más del 98 por ciento siguen sin ser resueltos; eso solo indica el grado de desprecio que existe por parte de la autoridad para atender las condiciones de violencia en las cuales tenemos que realizar nuestro trabajo, por más mecanismos de protección que existan, por más fiscalías que se creen” afirmó el comunicador Rafael Cano.

FRONTERAS. Abogados Espaciales, de ciencia y tecnología: Tec de Monterrey

Santiago Yarahúan, Omar Antonio Reyes y Eduardo Alberto Reyes, estudiantes de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus San Fe, ganaron el tercer lugar del puntaje acumulado a nivel Latinoamérica del concurso de Derecho Espacial, Manfred Lachs Space Moot, llevado a cabo en Punta Cana (República Dominicana) y organizado por el Instituto Internacional de Derecho Espacial.

Los alumnos destacaron gracias a su trabajo escrito previo a la competencia, como en sus argumentos orales en la simulación de un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, el cual contemplaba que en el 2032 un objeto espacial hizo explotar un satélite de forma accidental en su reentrada a la atmósfera, dañando una aeronave y provocando la muerte de 9 personas.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017. Premio México de Periodismo 2013. ferfuentesmty@hotmail.com

