Amaga Monreal con dejar Morena

POR RITA MAGAÑA

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, expresó que el límite de su permanencia en Morena es la dignidad, pero “si se me sigue excluyendo, nada tengo que hacer”.

Dijo que hasta ahora está luchando dentro de Morena, a pesar de las exclusiones y a pesar de no ser del “club de las corcholatas” o del “club de los señalados”, se mantiene firme por la candidatura presidencial de su partido.

“Si se sigue excluyendo, nada tengo que hacer, yo espero que la dirigencia del partido corrija y en el futuro no me excluya de la participación y de mi consideración de que, a pesar de que no sea señalado en el club de los señalados, en el club de los elegidos desde las matutinas mañaneras, conferencias, aún así he decidido participar”, subrayó.

Declaró que quiere luchar limpiamente y ganar “a la limpia” dentro de Morena y hasta ahora no está pensando en salirse del partido.

“Soy un aspirante normal, legitimado por la historia, por los 25 años que tengo formando el movimiento”, expresó.

Pero, aclaró que si se le sigue excluyendo, como hasta ahora, nada tiene que hacer en el Movimiento de Regeneración Nacional.