Amenaza PAN con romper alianza por espaldarazo del PRI

RITA MAGAÑA

Foto: Twitter @MayuliMtzSimon

El dirigente del PAN, Marko Cortés, advirtió que si el PRI no retira o vota contra la iniciativa de la diputada priista, Yolanda de la Torre Valdez, que amplía hasta 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la coalición Va por México entonces ya no tiene razón de ser.

El voto de @AccionNacional es muy claro: no permitiremos que se extienda la participación militar en la Guardia Nacional. Lo repetimos y seguimos firmes: no a la militarización, no al retroceso, no a los actos dictatoriales, no a la destrucción del país. https://t.co/LFC4bEgq6Y — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 6, 2022

Además, pidió a senadores de todos los partidos a actuar en congruencia y rechazar la minuta de la Cámara de Diputados, que da el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de una reunión privada con el grupo parlamentario del PAN, el líder panista informó que se acordó con sus senadores a no acompañar esta iniciativa, porque además de que lleva a la militarización del país, representa una afrenta a la Constitución y los derechos humanos.

Marko Cortés afirmó que las Fuerzas Armadas merecen todo el respeto, pero en materia de seguridad pública deben ser los segundos respondientes, no los primeros, porque esa responsabilidad debe ser de las policías civiles.

Recordó que la esencia de la alianza Va por México es cuidar al país, frenar la destrucción, evitar la regresión, cuidar los equilibrios, las instituciones, la libertad y la democracia, “esa fue la razón de ser, ponerle un alto a Morena”.

En conferencia de prensa en el Senado, el líder del panismo afirmó que tanto la iniciativa de Morena que traspasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como la de la diputada del PRI, llevan al país a la militarización y son incongruentes una con la otra.

Precisó que esa prórroga constitucional a que se siga violentando nuestra Constitución y por eso no podemos estar de acuerdo y el PAN votará en contra.

“La razón de ser de la coalición Va por México no es electoral, si hay que ganar elecciones para tener legisladores, para tener buenos gobiernos de coalición podríamos ir eventualmente en alianzas electorales, pero si no se cuida la razón de ser, lo que le dio sentido a esta coalición, simplemente no valdría la pena continuarla”, afirmó.

Reiteró que México requiere una policía civil bien estructurada, bien pagada, darles recursos a estados para las policías estatales y regresar el Fondo de Ayuda Municipal para que los municipios tengan policías confiables.

Por ello, insistió en que el PAN tampoco acompañará esta iniciativa que pasa la Guardia Nacional a la Sedena, porque es una afrenta más a la Constitución y a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.