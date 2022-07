Amlo listo para el encuentro con Biden en Wasihington

El presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez ya se encuentran en Washington para sostener un encuentro con el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Con el presidente llegaron el director para América del Norte de la cancillería Roberto Velasco y el jefe de su ayudantía Daniel Assaf. La agenda de López Obrador durante la tercera visita a Washington será intensa y se sabe que este martes realizará un desayuno de trabajo, a las nueve de la mañana, hora local, con la vicepresidenta Kamala Harris. A las 10:50, López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, llegarán a la Casa Blanca, donde conversarán brevemente con Biden y su esposa, Jill. Ambas mujeres visitarán una biblioteca, como parte de una campaña para promover la educación. Más tarde, a las 11:15 horas está programado el encuentro entre los presidentes, Biden y López Obrador en la oficina Oval. Ya en la tarde el presidente mexicano realizará un homenaje al expresidente Franklin D. Roosevelt, en el Parque Memorial y participará en una ceremonia en memoria del defensor de derechos civiles, Martin Luther King. Maña miercoles, López Obrador encabezará un encuentro binacional de empresarios, a las que asistirán los dirigentes del Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex y el empresario Carlos Slim Helú. Cabe mencionar que en esta gira de trabajo por EU lo acompañan la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño y los secretarios de Relaciones Exteriores y Agricultura, Marcelo Ebrard y Víctor Villalobos. Hasta donde adelantó el Presidente con el mandatario estadounidense tratará asuntos como la cuestión migratoria y la inflación, además de otros temas de interés para ambas naciones. Estaremos atentos.

IGNACIO MIER DENUNCIA A MORENISTAS, EL QUE ANUNCIA NO TRAICIONA, MENCIONÓ

Congruente con sus principios Ignacio Mier, diputado federal de Morena, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Santiago Nieto, a Miguel Barbosa, a Gilberto Higuera y a Alejandro Armenta por la creación de “falsas narrativas” en su contra sobre un supuesto involucramiento en operaciones de lavado de dinero. Y es que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados afirmó claramente que: “el que avisa no traiciona”. Pues recordemos que desde el pasado 27 de mayo, presentó las denuncias correspondientes, ante FGR contra el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa; el senador de Morena Alejandro Armenta; y contra el fiscal general del Puebla, Gilberto Higuera. “Lo anterior por hechos, posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal; con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales”, indicó.

RICARDO MONREAL PREPARA PLAN DE GOBIERNO

Quien ya está muy adelantado en su lucha por la carrera presidencial de Morena es el senador Ricardo Monreal pues además de demostrar el músculo político el pasado fin de semana, ya tiene listo su plan de gobierno que dará a conocer en sus redes sociales en esta semana para que opine la ciudadanía y lo enriquezca. Ricardo Monreal fue muy claro en detallar que quiere ser el presidente de la reconciliación y el hombre que profundice en la democratización del país. Eso sí el zacatecano no quiere asumirse como corcholata y disfrurta mostrando congruencia y libertad de pensamiento pues es de los pocos en Morena que propone y que manifiesta su desacuerdo en aquellas políticas que no están dando resultados. Sin duda, Ricardo Monreal podrá dar la sorpresa dentro de su partido y si lo siguen relegando hasta repite el llamado“Monrealazo” de 1997 en el gobierno de Zacatecas, pues aclaró que si su partido insiste en la encuesta el no participará porque no se prestará a una farsa. Pero, ya veremos, al tiempo.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PIDE QUE EN EL CASO DE ALEJANDRO MORENO IMPERE LA JUSTICIA

El caso del líder del PRI, Alejandro Moreno sigue dando de qué hablar y ahora el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera opinó que se debe seguir con las investigaciones, pero confió en que se aplique la justicia y no sea objeto de persecución política por ser opositor. “Las alianzas son institucionales, tanto la institución del PRD como partido, como el PAN y los partidos que pudieran coaligarse, son instituciones que representan un número de personas y subsisten y estarán siempre en el trabajo permanente. No deseo a nadie que haga actos que no estén debidamente fundados o motivados y que se respete el debido proceso, en cualquier caso, en todos los casos”, indicó en entrevista.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS INSISTE EN SOLUCIONES PARA SOLUCIONAR CRISIS DE AGUA EN NL

Muy pendiente de los ciudadanos de su estado, Nuevo León, se encuentra el senador del PAN Víctor Fuentes y tras darse a conocer que el nivel del agua de los pozos acuíferos está bajando, el senador por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, hizo un llamado al gobierno estatal a cargo de Samuel García dar prioridad y acelerar la construcción del nuevo acueducto de la presa El Cuchillo. El legislador señaló que es importante acelerar este proyecto debido a que la cantidad de agua que se obtiene de los acuíferos pasó de 363 litros a 138 litros por segundo, en cuatro meses. Bien harían en tomar en cuenta sus propuestas que seguramente llevará al Congreso a través de un Punto de acuerdo. No lo perderemos de vista.

RUBÉN ROCHA ANUNCIA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL E IDENTIFICACIÓN HUMANA

Quien no pierde el tiempo y dedica sus fines de semana a seguir trabajando es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y para muestra basta mencionar que el funcionario estuvo en varios municipios de su estado para supervisar obras. Ayer en su tradicional conferencia semanera, Rocha Moya dio a conocer el inicio de la construcción del Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana, nombre técnico que recibe el coloquialmente llamado “panteón forense”, mismo que ayudará a enfrentar la crisis forense que vive nuestro país a través de la creación de resguardos temporales dignos y de un énfasis en lograr la identificación de las personas desaparecidas. Fue Enrique Inzunza Cázarez, secretario general de Gobierno, quien dio a conocer que el pasado 18 de mayo, el gobierno del estado recibió a través de la Comisión Nacional de Búsqueda un subsidio de aproximadamente 19 millones de pesos para este rubro, en el que el gobierno estatal aportará 1 un millón 886 mil pesos como concepto de coparticipación, en el marco de las acciones que corresponde emprender, precisamente, en la política pública de búsqueda de personas. Enhorabuena.

EL PAS DEFINIDO CON EL PARTIDO MORENA Y EN ESTE MOMENTO LAS SIMPATÍAS SON CON ADÁN AUGUSTO LÓPEZ, RUMBO AL 2024, PERO LE APOSTAMOS A LA UNIDAD Y RESPETAREMOS A QUIEN GANE LA ENCUESTA”: CUÉN OJEDA

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder moral y fundador del Partido Sinaloense,nos habló de diversos temas de interés entre ellos el Covid-19, Política y Agenda de Trabajo. Respecto a la quinta Ola de Covid-19 que está vigente en estos momentos, el político y ex secretario de salud de Sinaloa destacó que la sub variante de coronavirus no es tan agresiva como la variante Delta. “La gente está adquiriendo inmunidad colectiva a consecuencia de estar infectado por este agente patógeno que es el SARS-COV-2, pero el problema es que aún no sabemos la magnitud de secuelas post covid, denominado covid largo, que de acuerdo algunos artículos el gobierno no tiene planeación sobre cómo hará frente a este padecimiento y las farmacéuticas inmediatamente deben tomar cartas en el asunto porque esta nueva sub variante le está sacando la vuelta a la inmunidad que ha adquirido con las vacunas, por lo que las farmacéuticas tendrían que cambiar el principio activo de la vacuna debe cambiarse y adaptarse a las nuevas sub variantes”, explicó. Al referirse al Partido Sinaloense Cuén afirmó que 365 días del año su partido trabaja para estar más cercanos a la gente y en el PAS ya se tomó la decisión de apoyar la posible candidatura a la presidencia de la república al secretario de gobernación Adán Augusto López, “esta decisión se tomó en base a un estudio que se realizó y la trayectoria que le respalda al funcionario federal y asimismo a la gran amistad que tiene con el presidente de la república”. Eso sí aclaró que este respaldo es a cambio de nada. El líder moral y fundador del PAS, recordó que en el 2021 firmaron una coalición entre el partido Morena y el Partido Sinaloense, el convenio se firmó con el dirigente nacional de partido Morena, Mario Delgado, y la secretaria general Citlali Hernández, lo que llevaron a la gubernatura a Ruben Rocha Moya. En este momento rumbo al 2023 y 2024 el PAS ha tomado la decisión de ir en alianza con Morena buscando siempre que prevalezca la unidad y el equilibrio para que se gane la presidencia en el 2024.

