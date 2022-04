AMLO MINIMIZA DICHOS DE TRUMP SOBRE QUE “DOBLÓ A MÉXICO”

Con la firme intención de no confrontarse con el ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las declaraciones de este personaje del pasado fin de semana donde acudió a Ohio en apoyo al candidato republicano a senador, JD Vance, y recordó las tensas reuniones de 2019 en las que amenazó a López Obrador con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no blindaba la frontera con militares y frenaba la migración. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, se jactó. Sin embargo, el mandatario mexicano consideró que estas descalificaiones se dan en el marco del clima electoral que se vive en ese país por el proceso que se vivirá en novimebre donde Estados Unidos renovará su Congreso y algunas gubernaturas. AMLO reiteró que Trump le cae bien, a pesar de que es “capitalista”. No obstante, advirtió que no permitirá que se utilice a México como piñata durante las campañas electorales que se celebran en EU este año.

SENADOR RICARDO MONREAL RESPALDA A LÓPEZ OBRADOR FRENTE A ATAQUES DE TRUMP

Como buen líder de la mayoría en el Senado, que es la Cámara que se encarga del análisis de la políca exterior, Ricardo Monreal manifestó el respaldo total de los y las legisladoras de Morena al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump: “Frente las palabras del expresidente Trump, encaminadas a la aclamación de sus seguidores a costa de la verdad, expreso mi respaldo y el de las y los senadores de Morena a nuestro Presidente, en su defensa de la soberanía nacional y la dignidad del país y del gobierno”, afirmó Monreal. Agregó que “para el presidente Andrés Manuel, inspirado y formado en el ejemplo e ideario liberal juaristas, la defensa de la soberanía nacional es uno de los motores de su actuar como político y, desde diciembre de 2018, como jefe de Estado”. Quien también se sumó a estas muestras de solidaridad fue Eduardo Ramírez quien refirió que “el presidente López Obrador ha actuado con dignidad. Hace valer en todo momento la soberana del Estado mexicano. Donald Trump debería enfocarse. Confunde la diplomacia y la cooperación recíproca para sacar raja política de cara a un proceso electoral en su país”, sostuvo.

SENADORES MIGUEL ÁNGEL MANCERA, MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG, RICARDO MONREAL Y OLGA SÁNCHEZ CORDERO VAN POR REFORMA PARA PROTEGER DERECHOS DE AUTOR

Quienes dejaron de lado los colores partidista y se unieron para reconocer a 35 compositores mexicanos fueron los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu; del PRD Miguel Ángel Mancera y de Morena Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal. En su discurso, Mancera destacó la labor de los creadores de las melodías más famosas de la cultura mexicana como “Cielito lindo”, “Bonita”, “No hay nada más dificil que vivir sin ti” o la interpretada por Timbiriche “Corro, vuelo y me acelero” y señaló que los compositores tienen la magia de acercar a los grupos parlamentarios que en el pleno, en algunos momentos, han protagonizado debates duros y con posiciones encontradas. Mientras que Osorio Chong reconoció que además de reconocerlos, los legisladores tienen la obligación de escuchar sus demandas y por eso se comprometió a trabajar en una reforma para proteger los derechos de autor. En tanto que Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal concidieron en que el Senado debe sensibilizarse con las demandas de los compositores y trabajar de manera conjunta en la reforma para proteger sus creaciones, al aceptar que se ha abandonado a este sector.

SENADORA DEL PRI CLAUDIA ANAYA PIDE AL INE MEDIDAS CAUTELARES ANTE AMENZAS DE MORENA

Preocupada por el clima de confrontación que se está registrando en contra de los diputados que votaron por la no aprobación de la reforma eléctrica, la senadora del PRI Claudia Anaya pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) emitir medidas cautelares ante las amenazas de los integrantes del partido en el poder. La senadora del PRI aseguró: “Morena, nuevamente pisoteando la constitución y la Ley. Resulta inconcebible que el partido en el poder convoque a la ruptura social, hago un atento llamado al INE para emitir medidas cautelares ante esta amenaza flagrante al orden democrático”. Y es que la legisladora tiene razón cuando asegura que los partidos políticos reciben presupuesto público de los impuestos de todos los mexicanos, y al ser entidades de interés público los convierte en sujetos obligados de cumplimiento ineludible al interés general y al comportamiento ejemplar. “Los partidos políticos no pueden usar los recursos, ni su estructura organizacional legalmente constituida para lo que se les pegue la gana la Constitución (Artículo 41) marca la pauta de gasto y acción de los partidos. Generar el caos democrático es lo que Morena desea”, precisó.

SENADOR VÍCTOR FUENTE: CRITICA ESCASOS RESULTADOS A 200 DÍAS DEL GOBIERNO DE SAMUEL GARCÍA EN NUEVO LEÓN

Muy activo el senador del PAN Víctor Fuentes Solís tendrá una semana intensa de trabajo pues concluirá el periodo ordinario de sesiones, pero a pesar de ello el senador no se olvida de sus representados y a 200 días del inicio del actual gobierno de Samuel García, el legislador del PAN consideró que los resultados en materia de seguridad, medio ambiente y transporte público no van nada bien por lo que lanzó un llamado para que todos los niveles de gobierno cierren filas por el bien de los ciudadanos. El legislador justificó sus afirmaciones al asegurar que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Nuevo León tiene un registro de 34 feminicidios en 2022 y en el primer trimestre del año en curso se registraron 295 homicidios dolosos, 23% más que en el mismo periodo de 2021. Sobre el tema del transporte público, el senador dijo que las tarifas son elevadas y las unidades se encuentran en pésimo estado. Además, destacó el daño causado por la pedrera Matrimar a la Sierra de Picachos, donde diariamente usa hasta 130 mil litros de agua y la sequía que ha dejado a la presa de La Boca al 15% de su capacidad. Pero no sólo son reclamos, pues el senador se comprometió a trabajar desde el Senado en las políticas públicas que ayuden a su entidad. No lo perderemos de vista.

MARIO DELGADO ANUNCIA DENUNCIA CONTRA DIPUTADOS QUE VOTARON CONTRA LA REFORMA ELÉCTRICA

No cabe duda que el clima de polarización en el país está lejos de terminar. Y las reformas que el Presidente tiene pendientes por enviar al Congreso están en riesgo. Muestra de ello es el anuncio que hizo el presidente de Morena Mario Delgado que dio a conocer que esta misma semana tendrán lista la denuncia penal contra los 223 diputados que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Delgado detalló que su partido presentará la denuncia por el presunto delito de traición a la patria e invitará a los ciudadanos que quieran sumarse a que la respalden con su firma. “Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar la demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en artículo 123 del Código Penal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico al país”, dijo Delgado.

IGNACIO MIER EN CONTRA DE DENUNICIA DE MORENA CONTRA DIPUTADOS OPOSITORES

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ya dio vuelta a la página y aclaró que no está de acuerdo en que la dirigencia nacional de su partido lleve a cabo una denuncia penal en contra de los legisladores que no apoyaron la Reforma Eléctrica. También aclaró que el peor castigo para los parlamentarios de la coalición Va por México, es y será el “repudio del pueblo”. Puntualizó que Morena siempre se ha definido por ser un movimiento pacífico y que esto queda demostrado en el tipo de llamados que realiza, ejemplo de ello, es que durante el festival por la Soberanía Nacional se instó a los participantes a expresar su enojo de forma pacífica, por medio de la tinta y no de la violencia.