AMLO SE REUNIRÁ CON ORGANIZADORES DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

La Cumbre de las Américas sigue dando de qué hablar y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que mañana miércoles llegará una comisión de los organizadores de este evento encabezados por el asesor para la Cumbre de la Casa Blanca, Christopher Dodd, para afinar detalles sobre la realización del ejercicio multilateral en junio próximo. López Obrador señaló a dialogar sobre la propuesta de México de no excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua de dicho evento. Sin embargo, pase lo que pase, México estará presente en la Cumbre, ya sea representado por su presidente o por el canciller, Marcelo Ebrard, dependiendo de si Estados Unidos acepta invitar a esos tres países. “Si no se logra, que de todas manera nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches, sencillamente no hubo acuerdo, no hubo entendimiento, pero yo no descarto de que haya esta unidad de todos que nos reunamos en Los Ángeles. El que no quiera asistir pues está también en su derecho, pero que nadie sea excluido, que nadie excluya a nadie”, dijo López Obrador. De paso el presidente no pierde el tiempo para apoyar a su “delfina” y por eso informó que este martes ofrecerá su conferencia de prensa matutina junto a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum en las oficinas de la Jefa de Gobierno en el Antiguo Palacio Virreinal, además de que la reunión del gabinete de Seguridad se realizará en la sede del gobierno capitalino para tratar el tema en relación a la Ciudad.

¡PRESIDENTE! ¡PRESIDENTE! LE DICEN A RICARDO MONREAL EN QUINTANA ROO

“¡Presidente!, ¡presidente!”. Así recibieron al senador Ricardo Monreal Ávila durante un acto proselitista que se llevó a cabo el domingo 15 de mayo en Quintana Roo donde acompañó a la aspirante a la gubernatura, Mara Lezama, candidata al gobierno local por la coalición Juntos Hacemos Historia. Además el senador estuvo en Mérida y Jalisco donde también fue bien recibido. Sin duda, el legislador tendrá días de intenso trabajo, pues deberá dividir su tiempo para hacer su trabajo legislativo que no descuida y para apoyar a los candidatos de su partido que participan en las elecciones del próximo 5 de junio en seis estados de la república y donde Morena se perfila como ganador en al menos cuatro de ellos. Por lo pronto, Ricardo Monreal estará en Oaxaca mañana miércoles desde temprano. Estaremos atentos.

OLGA SÁNCHEZ CORDERO Y RICARDO MONREAL COINCIDEN EN ACELERAR TRABAJOS PARA REGULAR LA MARIGUANA

Tras la ultima resolución de la Corte en torno a la mariguana, los que han coincidido en que deben acelerarse los trabajos para regularla son los presidentes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política del Senado, Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal. Y es que, recordemos que la semana pasada el Máximo Tribunal determinó que no se podrá ejercer acción penal por el uso o consumo personal de cannabis. El coordinador de Morena explicó que en la actualidad la ley establece que a aquella persona que se le encuentre en posesión de más de cinco gramos de cannabis será detenido y procesado, con una sanción de 10 meses a tres años de prisión; pero ahora el ministerio público ya no podrá ejercer acción penal en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor. “Esta sentencia, va en el mismo sentido del pre dictamen que hemos venido construyendo en el Senado desde la Legislatura pasada, y que pronto deberemos someter a votación en el Pleno de la Cámara Alta. Por ello, el siguiente paso es legalizar, o despenalizar, la producción, la comercialización, la industrialización y la venta de marihuana, en beneficio de miles de campesinos pobres, o para la protección del derecho de las personas adultas al consumo de esta substancia”, señaló Monreal. En tanto, Sánchez Cordero destacó que la resolución de la Suprema Corte no implica la legalización del uso de la cannabis, pero, dijo, la tendremos en cuenta al expedir la nueva ley que regule esa droga, junto con reformas a la Ley de Salud y al Código Penal Federal.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA Y MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG JUNTOS EN AGUASCALIENTES

Muy activos se les vio a los coordinadores en el Senado del PRI Miguel Ángel Osorio Chong, y Miguel Ángel Mancera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Aguascalientes donde apoyaron a la candidata de la Alianza por Aguascalientes, Teresa Jiménez. Los legisladores dejaron en claro que estarán donde sea necesario para competir contra Morena en el 2024. Mancera Espinosa dijo que el objetivo de la alianza es construir un modelo de coalición para el país, que permita la participación de varias fuerzas políticas hacia el 2024, incluso, dijo, más partidos pueden sumarse. Eso sí dejó en claro que la candidatura para el 2024 surgirá de la alanza a través de una elección primaria en la que podrá participar una propuesta por organismo político y de ellas definir a quien les represente. Ya veremos pues recordemos que aún falta mucho para el 24 y en política todo cambia. Por lo pronto el senador Mancera este martes encabezará la presentación del libro” Cuidados paliativos para niños. Mi cuidado, mi derecho”. La cita es hoy martes a las 10:00 en el Auditorio Octavio Paz en el Senado de la República.

DEMANDA VÍCTOR FUENTES SOLÍS ACELERAR DICTAMINACIÓN DE SU INICIATIVA PARA EVITAR CONTAMINACIÓN POR EXTRACCIÓN DE PIEDRA CALIZA

Pese a que el Congreso se encuentra en periodo de receso, el que no descansa es el senador del PAN Víctor Fuentes Solís y como forma parte de la Comisión Permanente ya presentó una excitativa para que las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Puntos Constitucionales encargadas de analizar el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de yacimientos de piedra caliza, que él presentó desde 2019 aceleren sus trabajos para dictaminarla. Y es que a decir del senador panista la importancia de esta iniciativa radica en que se estaría disminuyendo la emisión de contaminantes por la extracción de esta piedra. Por lo pronto, la mesa directiva del Senado que preside Olga Sánchez Cordero ya turnó a las Comisiones está petición. Estaremos atentos a lo que resuelvan.

SENADORES DEL PRI PIDEN DIÁLOGO CON SECRETARIO DE HACIENDA

Preocupados por los índices de inflación tan altos que se registran en nuestra economía, la bancada del PRI en el Senado que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que piden la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, para que detalle los alcances de las medidas que se pondrán en marcha para evitar la escalada de precios. Y es que los priistas coincidieron que un plan antinflacionario que sólo se enfoque en controlar algunos productos de la canasta básica, que impactan el Índice Nacional de Precios al Consumidor, “no tendrá el éxito deseado y podría ser perjudicial para el resto de la economía”.

IGNACIO MIER POSPONE DISCUSIÓN DE REFORMA ELECTORAL HASTA DESPUES DE ELECCIONES DE JUNIO

Quien está muy concentrado diseñando la estrategia que le permita obtener los consensos para aprobar la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco. Incluso el legislador ya anticipó que, una vez concluido el proceso electoral de este año en seis entidades del país, se deberá iniciar con el análisis y discusión de la reforma electoral. Eso sí por ser este tema de suma importancia se realizará un parlamento abierto. “Nuevamente vamos a solicitar que haya parlamento abierto, debates. Que se confronten en el diálogo todas las posturas; que la ciudadanía se entere por todos los medios del contenido de esta iniciativa y que no haya duda de la forma de pensar y actuar de todos los partidos en el Congreso”, expuso. Y como tanto el PRI como el PAN ya presentaron sus iniciativas, Mier Velazco aseguró que serán bienvenidas todas las propuestas que se hagan en la materia, pero aclaró que el grupo mayoritario defenderá la que planteó López Obrador. Ya veremos cómo se pone el debate.

RUBÉN ROCHA MOYA CUMPLE CON EL SECTOR SALUD Y BASIFICA A LOS PRIMEROS 400 TRABAJADORES

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya sigue cumpliendo compromisos y ahora lo hizo con uno de los sectores más importantes como lo es los trabajadores del sector Salud. Y es que el mandatario anunció que desde la semana pasada se pagaron las primeras 400 bases que dan certeza laboral a igual número de empleados. Rocha Moya junto con el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo informó que viene un segundo paquete de 100 plazas más que se otorgará en junio. El gobernador Rocha precisó que esas 500 basificaciones son por parte del Gobierno del Estado, pero informó que está haciendo gestiones para que la Federación basifique a 600 trabajadores más. No lo perderemos de vista.

