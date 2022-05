AMLO y el amor incondicional a la isla

El que anda feliz de la vida es Andrés Manuel López Obrador.

Asegura que su gira de fin de semana por Centroamérica fue exitosa.

Independientemente de que sus adversarios y críticos censuren su actitud con Cuba, donde, por cierto, cerró su viaje.

Sus leales ya vendían anoche la idea de que la relación con Cuba se relanzó, después de aquel Comes y te vas de Vicente Fox en la cumbre de Monterrey, Nuevo León.

Lo cierto es que fue Enrique Peña Nieto quien se encargó, después del nefasto sexenio de Felipe Calderón, sucesor de Fox, de retomar la ciertamente dañada relación.

Y ayer, ante el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, repitió el discurso de unidad y solidaridad, al criticar el bloqueo económico de Estados Unidos y anunciar que insistirá con Joe Biden, presidente estadunidense, para que no excluya a nadie de la Cumbre de la Américas, que será en Los Angeles, California,en junio próximo.

– Sí, se refería a que pedirá a Biden invitar a Cuba, pese a que en Washington ya lo han rechazado, se escuchó en radiopasillo.

Delgado debe disculparse: PRI y PAN

Mario Delgado Carrillo, líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), nomás no la ve llegar en el Estado de México.

Por separado pero en la misma dirección, los líderes del PRI, PAN y PRD critican lo que ha hecho al frente del partido y aseguran que el fracaso de las elecciones de junio de 2021 se repetirá en 2023 cuando se elija al nuevo gobernador mexiquense.

– Debería darle vergüenza dilapidar millones de pesos para adular al presidente Andrés Manuel López Obrador a través de radio, televisión y redes sociales, afirman.

– Tendría que pedir perdón al pueblo de México, coincidieron.

Erick Sevilla, dirigente del PRI estatal, ha dicho que “con el rechazo a la reforma eléctrica se demostró que el gobierno federal y Morena -en clara referencia a Delgado- no son una aplanadora”.

Consejeros y líderes de Morena, en desacuerdo por las fallas de Delgado Carrillo, afirman: “Es por ello que partidos de la alianza tienen argumentos para quejarse ante el INE y ante la SCJN por las imprudencias de Mario y todo sea por adular a su jefe”.

Los legisladores morenistas reconocen las fallas de los amigos impuestos por Delgado Carrillo tal y como lo denunció la diputada Rosalba Valencia Cruz, quien exigió a Sergio Gutiérrez Luna no utilizar su cargo como trampolín político, porque quiere imponerse como candidato a gobernador de Veracruz.

El regidor panista de Naucalpan, David Agustín Belgodere, recordó que en el gobierno de Guillermo Padrés, en Sonora, hace diez años, Gutiérrez Luna fue responsable del Sistema Penal Acusatorio y, acusa, entregó contratos a empresas de su propiedad.

Hidalgo inspira a la 4T

“El legado de Miguel Hidalgo inspira la Cuarta Transformación que experimenta el país”, aseguró Zoé Robledo Aburto en el marco del 269 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El director general del IMSS fue el orador principal en representación del presidente López Obrador, quien se encuentra de gira oficial en Cuba.

Robledo Aburto dijo que Hidalgo luchó para enseñarnos que la realidad se puede transformar para bien, y para todas y todos.

Recordó que con la Condecoración Miguel Hidalgo se reconoció el heroísmo y entrega del personal de salud que enfrentó la pandemia.

