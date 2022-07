Ancelotti tras batir a la Juventus: Tenemos confianza para ganar la Supercopa

Aliviado tras la victoria del Real Madrid contra el Juventus por 2-0 en el último partido de la pretemporada, el técnico madridista Carlo Ancelotti se mostró confiado en ganar la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto.

“Ha sido una pretemporada bien hecha y ahora tenemos que evaluar todo. Estamos con confianza para ganar la Supercopa”, aseguró en la zona mixta del Rose Bowl de Pasadena (California, EU) tras su primera victoria en la gira por EU después de perder contra el Barcelona y empatar contra el América en las jornadas previas.

Antes del partido, Ancelotti dejó claro que este amistoso serviría para calentar motores de cara a la final contra el Eintracht de Fráncfort en Helsinki.

De hecho, el once titular en Pasadena fue el mismo del 1-0 al Liverpool que valió la decimocuarta Champions para el Madrid, aunque el entrenador revolucionó su once y puso, entre otros cambios, a Jesús Vallejo de lateral izquierdo

“Todo el equipo ha jugado bien todo el partido. También los que han entrado los últimos 30 minutos lo han hecho bien, no han cambiado la intensidad. Han jugado como necesitaban jugar”, valoró antes de avanzar que no tiene decidida la alineación para la Supercopa.

Aún así, el italiano tuvo buenas palabras para el trío de Casemiro, Kroos y Modric: “Les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí”.

Y, como viene siendo habitual, aunque no habló de fichajes, Ancelotti volvió a recordar que le gustaría que Dani Ceballos se quedase en el equipo porque “está trabajando muy bien” y ha hecho una “pretemporada completa”.

SOBRE LOS FICHAJES DEL BARCELONA: “EN EL FÚTBOL NO ME EXTRAÑA NADA”

Ante las preguntas por los fichajes del Barcelona, a pesar de su complicada situación económica, el técnico aseguró: “En el fútbol no me extraña nada”.

“El Barcelona está haciendo un equipo fantástico. A mi me preocupa mi equipo. (…) Al Barcelona siempre hay que respetarlo”, destacó.

Ancelotti explicó, antes de regresar a España, que el equipo descansará tres días y luego entrenará toda la semana para la Supercopa.

“Hemos sentido todo el cariño posible en Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco”, remató sobre la gira.