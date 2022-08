Anteponer el interés público antes que el interés privado: Morena

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

Morena en la Comisión Permanente respaldó el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de no entregar más concesiones para la explotación de agua, ante la crisis de abastecimiento de este recurso en el norte del país.

En conferencia de prensa, el senador morenista, Alejandro Armenta Mier, afirmó que dicha postura no se trata de una acción contra las empresas, sino de anteponer el interés público antes del interés privado.

Destacó que, en administraciones anteriores, se entregaron concesiones de forma indiscriminada a empresas extranjeras refresqueras, cerveceras, cosméticas, de embutidos y de otros giros, en zonas que, por su condición desértica, pusieron en riesgo el abasto de agua para uso doméstico.

El senador por Puebla subrayó que, con dicha acción, el Presidente está enfocado a poner orden en un tema prioritario en el contexto de la escasez del líquido, “se trata de un tema central que abordaremos en las Cámaras del Congreso en próximos días.

En otro tema, la senadora de Morena, Imelda Castro Castro destacó que, pese a la inflación originada por la pandemia por COVID-19 y el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, México tiene un buen desempeño económico, porque hay una política pública de fortalecimiento del mercado interno y del incremento del salario mínimo.

Estos factores, dijo, han contribuido a que no se caigan los índices del consumo, a no afectar la recaudación fiscal y para que no se obligue, en este caso al Banco de México, a subir aún más las tasas de interés.

Destacó que el plan de combate a la inflación y la carestía, ha coadyuvado a la seguridad alimentaria, además de que el subsidio a la electricidad doméstica y a las gasolinas, también han ayudado a contener ese crecimiento de los índices inflacionarios.

Recordó que la depreciación que ha tenido el peso mexicano es la menor de los últimos sexenios, porque apenas ha alcanzado el -1.4 por ciento de depreciación; cuando con Vicente Fox fue de 14.4 puntos, con Felipe Calderón, de 15.2 por ciento; y 36.4 por ciento con Enrique Peña Nieto.

“Con todo y las dificultades, México es una de las economías que más ha crecido en ese marco de la adversidad mundial”, expuso.