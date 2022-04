Aplaza Corte ejecución de mexicana en Texas

AUSTIN, Texas (EFE).- El Tribunal de Apelaciones de Delitos Penales de Texas frenó este lunes la ejecución de la madre de origen mexicano acusada de matar a su hija de 2 años, Melissa Lucio, que estaba programada para este miércoles, y ordenó al Congreso del estado que examine su posible inocencia.

En concreto, la corte destaca el hecho de que varios miembros del jurado que condenaron a Lucio en 2008 han afirmado públicamente que de haber conocido todas las pruebas que había sobre el caso, no habrían optado por la pena de muerte.

Además, apunta a varias pruebas científicas que han salido a la luz, y el hecho de que la Fiscalía ocultó pruebas que habrían resultado favorables a Lucio.

La ejecución de esta madre de 53 años queda por lo tanto suspendida hasta que el Congreso de Texas analice estos argumentos y llegue a una conclusión.

Los representantes legales de Lucio habían presentado varias apelaciones ante los juzgados, además de una petición de indulto, para la que estaba previsto que se pronunciará hoy la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

Melissa Lucio se convirtió en 2008 en la primera latina condenada a muerte en 2008 por supuestamente haber matado a su hija de 2 años de una paliza, aunque ella alega que fue un accidente porque la niña se cayó por unas empinadas escaleras.

La madre de ascendencia mexicana ha recibido el apoyo de varias organizaciones, así como de prácticamente la mitad de los legisladores de Texas, tanto demócratas como republicanos, que aseguran que el caso de Lucio despierta demasiadas dudas como para que sea ejecutada.

“Este caso muestra que no se puede confiar en la pena de muerte en Texas (como medio) para proveer justicia para todos. Sabemos que es muy defectuoso y está plagado de errores humanos e inconsistencias”, dijo recientemente el legislador estatal demócrata Joe Moody.

Además, casi la mitad de los miembros del jurado del juicio ha afirmado públicamente que se arrepienten de haberla condenado a la pena capital, y que de saber algunas de las pruebas que ha presentado recientemente su equipo legal, su decisión habría sido distinta.

El caso también ha recibido una importante atención tanto de medios como de conocidas personalidades en EU, entre ellas Kim Kardashian, Hilaria Baldwin, Susan Sarandon o Amanda Knox, la joven estadounidense que fue condenada en Italia por el asesinato de su compañera de piso y que más tarde, tras varios años en prisión, fue declarada inocente.

La defensa también alega que Lucio, víctima de abusos sexuales y violencia doméstica durante prácticamente toda su vida, fue interrogada agresivamente durante cinco horas sin presencia de un abogado, lo que llevó a una confesión bajo coacción.

Además de esta petición de indulto, los abogados han presentado otras cuatro apelaciones ante los juzgados, para las que aún no se han presentado resoluciones.

