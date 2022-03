PARTIDO DE EXHIBICIÓN ENTRE LOS RUSOS MEDVEDEV Y RUBLEV

El próximo año se juega

El partido de exhibición entre los rusos Daniil Medvedev, número uno del ránking de la ATP, y Andrey Rublev, séptimo, que se jugaría el 21 de marzo en Ciudad de México fue aplazado al 20 de marzo de 2023, informaron este domingo los organizadores.

“ Debido a todas las circunstancias actuales en el mundo , y en atención a todas las partes involucradas, l a organización del ‘Tennis Showdown México’ ( junto con los jugadores), hemos decidido que no es momento de llevar a cabo este juego de exhibición”, explicaron los directivos en una nota de prensa.

En el comunicado se aseguró que Medvedev y Rublev se comprometieron a jugar este duelo en 2023 ya que “les emociona venir a la Ciudad de México”. La invasión de Rusia a Ucrania desde el pasado 24 de febrero ha generado distintas sanciones y e xpu ls iones a depo r t is tas rusos en varias competiciones, a lgo que ser ía la causa de la postergación.

SEGUNDA OCASIÓN

Esta es el segundo aplazamiento que sufre el llamado ‘Tennis Show down México ’ , que originalmente se iba a disputar en septiembre de 2021 con un enfrentamiento entre Rublev y el austríaco Dominic Thiem, quien canceló por una les ión en su muñeca derecha.

La cartelera del 21 de marzo, que se l levar ía a cabo en la Arena Ciudad de México, también incluiría participación de tenistas mexicanos, entre los que destacan un encuentro de dobles mixtos entre Renata Zarazúa y Santiago González conta Guiliana Olmos y Gerardo López.

E l pa r t ido am i s to so en t re los rusos con t inuar ía con la fiesta del tenis en México, que en las últimas semanas vivió el Ab ierto de Acapu lco , ganado por el español Rafael Nadal; el torneo de Zapopan de la WTA, en el que reinó la estadounidense Sloane Sthepens, y el Abierto de Monterrey de la WTA, en el que triunfó la canadiense Leylah Fernández.

Además, el sábado el español Fernando Verdasco, semifinalista de l Ab ie r to de Au s t r a l i a de 2009, derrotó al indio Prajnesh Gunneswaran para ganar el ATP Challenge de Monterrey