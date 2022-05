Aplica canciller teutón Scholz el “nunca más” al nazismo

BERLÍN, Alemania (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, recordó la Capitulación del Tercer Reich como el día de la “liberación” tras el régimen nazi que provocó 60 millones de muertos y pidió aplicar el “nunca más” de ese 8 de mayo de 1945 al “falseamiento infame de la historia” promovido por Vladímir Putin.

“Apoyamos a Ucrania contra el agresor”, afirmó Scholz, en un mensaje televisado en ocasión del 77 aniversario de la Capitulación, firmada la noche del 8 al 9 de mayo de 1945. Ucrania necesita “la máxima solidaridad”, continuó, para advertir que “el miedo no debe paralizarnos”.

Alemania no adoptará “decisiones en solitario”, afirmó, sino que toda decisión será adoptada “en acuerdo estrecho con nuestros aliados europeos y transatlánticos”; y la capacidad defensiva del país no quedará mermada, sino reforzada, añadió, en alusión a los 100.000 millones de euros acordados por su Gobierno para poner al día a su Ejército.

“La lección del 8 de mayo es que no debe haber otra guerra mundial. Mucho menos entre potencias nucleares”, aseveró, en un mensaje en que pronunció hasta cuatro veces el “Nie wieder” -“nunca más”-, a la guerra, al genocidio ni a la dictadura y que terminó con esa misma frase, a modo de “legado” del aniversario.

Con su mensaje a sus compatriotas dejó claro Scholz que éste no era un aniversario más de la Capitulación del Tercer Reich. Europa vuelve a estar en guerra, esta vez entre dos países que en la II Guerra combatieron juntos al nazismo, recordó.

El mensaje del canciller estuvo precedido por un discurso del presidente del país, Frank Walter Steinmeier, que acusó a Putin de haber roto la paz europea para implantar “la pesadilla” de una “guerra brutal e ilegítima”, desde su posición de “potencia atómica”.

“El sueño de una casa común europea y en paz se rompió”, afirmó Steinmeier en un acto de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB) y en un aniversario que, efectivamente, no podía ser como anteriores conmemoraciones, ya que la Ucrania actual pesaba sobre cualquier recuerdo.

