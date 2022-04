Aprueban diputados por unanimidad la creación del Centro Nacional de Identificación Humana

POR PATRICIA RAMÍREZ

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la

creación del Centro Nacional de Identificación Humana que estaría adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas como una unidad administrativa, con independencia técnico-científica y con el objetivo de dar respuesta efectiva al número de cuerpos de personas humanas y sus restos no identificados con una perspectiva de búsqueda e identificación de larga data.

El dictamen aprobado por unanimidad de 489 votos, se determinó además incluir el enfoque de identificación humana complementario como el sistema forense que combina la investigación forense de pequeña, moderada escala, individualizado o tradicional, con una de enfoque integral de investigación forense de gran escala; ambos se complementan y si las circunstancias lo exigen pueden combinarse.

También, incluir el enfoque individualizado o tradicional, así como precisar en las funciones de la Comisión Nacional de Búsqueda, la localización en vida y la forense.

Durante el debate, los legisladores federales señalaron que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas 2022, hay un padrón oficial de 243 mil 240 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, y aún se desconoce el paradero de casi 100 mil personas. Además, de las más de 144 mil personas localizadas, al menos 9 mil de ellas han sido halladas sin vida.

El diputado perredista Marcelino Castañeda aseguró que han surgido grupos de exploración que encuentran fosas clandestinas o tiraderos de cuerpos, lo que ha disparado una crisis forense, pues existen 52 al menos mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de este país.

Precisó que este centro no pretende sustituir los servicios forenses del país. Se erige como una institución que permita la coordinación y estandarización de procesos de identificación, además de permitir la colaboración y la construcción de bases de datos que permita una mayor rapidez en la identificación humana.