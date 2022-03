Ariana DeBose, de Broadway al Óscar: “Nunca he tenido una visibilidad así”

Los Ángeles (EE.UU.), 18 mar (EFE).- A Ariana DeBose solo le falta el Óscar porque en un año lo ha ganado todo: Bafta, Critics Choice, SAG Awards y Globos de Oro. Pero la actriz de “West Side Story”, que pasó una década en los escenarios antes de dar el pelotazo en el cine, sabe que está en una etapa más de su carrera.

“Nunca he tenido una visibilidad como esta. He trabajado desde que tenía 18 años y ahora tengo 31, así que haber hecho un papel tan bien recibido como este me está dando la oportunidad de hablar mucho de mí”, explica DeBose en una videollamada con Efe.

La actriz, nacida en EE.UU. y de origen puertorriqueño, está dando el último impulso a su campaña de promoción para conseguir el Óscar a la mejor interpretación de reparto por dar vida a la histórica Anita de “West Side Story”.

Con el periodo de votación ya abierto para los miembros de la Academia de Hollywood, su nombre aparece en las quinielas muy por encima del resto de candidatas: Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”), Aunjanue Ellis (“King Richard”), Jessie Buckley (“The Lost Daughter”) y Judi Dench (“Belfast”).

No hay medio, portada de revista o cartel publicitario que se resista al huracán DeBose, cuyos créditos en Hollywood se cuentan con los dedos de una mano e incluyen la versión para televisión del musical “Hamilton” y la película musical “The Prom”.

“Todo esto me ha recordado que ser famoso o reconocido es diferente a ser una actriz. Yo nunca he tenido un deseo de ser influyente, nunca ha sido mi liga”, reconoce.

ANITA DE “WEST SIDE STORY”, UN PAPEL QUE BENDICE A LA ACTRIZ QUE LO TOCA

Pero el papel que le ha dado esta reciente exposición parece bendecir a la actriz que lo asume: En la nueva versión de “West Side Story”, dirigida por Steven Spielberg, DeBose es Anita, la misma que Rita Moreno encarnó en la adaptación de 1961.

Entonces, Moreno se convirtió en la primera mujer hispana que conseguía el Óscar, el mismo que DeBose está apunto de conseguir.

Por eso, en la entrega de los Critics Choice la joven agradeció a Moreno “que haya abierto el camino” a otras actrices latinas, tras llevarse un premio por el que también competía la veterana por su pequeño papel en la nueva adaptación del musical.

Lo que parecía un cierre de ciclo esconde, en realidad, la apertura de muchas oportunidades, pues la Anita a la que da vida DeBose es muy diferente a la de la película original.

“Yo soy afrolatina, camino por el mundo de una manera distinta y creo que eso hace que ella (Anita) sea diferente -explica-. Quería explorar temas como la aceptación y la pertenencia”.

Así se lo hizo saber a Spielberg en la fase final del casting de “West Side Story” cuando, tras demostrar sus dotes para el cante y el baile, dijo que ella era “prieta”, negra, y que por tanto, “su Anita también lo sería”.

“HOLLYWOOD RETRATA LO QUE CREE QUE ES LA EXPERIENCIA LATINA EN EE.UU”

El personaje, que en la película repite esas palabras en perfecto español, terminó ampliando los retos identitarios que refleja el guión de un filme que, si por algo ha destacado, es por potenciar las tensiones raciales en el Nueva York del siglo XX.

“Hollywood se ha acostumbrado a retratar lo que creen que es la experiencia vivida por los latinos en los Estados Unidos. (…) Pero hay muchas maneras de vivir y prosperar en EE.UU. como una persona hispana. Solo estamos arañando la superficie”, sentencia.

Un discurso que está interesando a Hollywood, donde ya tiene asegurados proyectos futuros que van desde las películas de espionaje (“Argylle”) a la ciencia ficción (“I.S.S.”).

Su trabajo en Broadway le proporcionó las mejores herramientas como intérprete y por eso para ella “no hay diferencia en cómo se crea un personaje, si no en entender quién es su audiencia”.

Si la fama llega “como un derivado de su trabajo”, bienvenida sea, pero para DeBose la prioridad es otra.

“Adoro ser actriz y seguiré actuando, bailando y cantando todo lo que se me permita”, promete. EFE