PATRICIA RAMÍREZ

El parlamento abierto para la reforma electoral arrancó este martes en la Cámara de Diputados, aunque con la consigna de la oposición de que no aprobará la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que plantea, entre otras cosas, la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción de diputados y senadores.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Rubén Moreira Valdéz, aseguró que los partidos están dispuestos a escuchar, aunque hay ya posiciones adelantadas que se respetarán.

La Cámara de Diputados, afirmó, es el mejor lugar para hacer un debate y están representados todas y todos, las fuerzas que obtuvieron más votos y las que obtuvieron menos votos. Aquí está representada la República y la nación, y podemos discutir ampliamente; lo que “no podemos dejar de hacer es cumplir con nuestra misión legislativa, que es dialogar, discutir y resolver”.

A esta primera sesión acudieron legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, así como los de la mayoría de Morena, PT y PVEM, aunque no funcionarios de alto nivel como en otros parlamentos abiertos.

A su vez, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, precisó que todos los sectores están invitados a estos foros y no están personalizadas, por lo que puede asistir todo aquel que esté interesado.

Insistió en que están convocados todos los sectores interesados en los 22 temas incluidos en estos foros y advirtió que el INE se integró con base en cuotas partidistas y por eso son once los integrantes del consejo general y eso es lo que hay que revisar.

El vicecoordinador de los diputados del PT, Gerardo Fernández Noroña, sentenció que en su actual estado de integración ni el INE ni el TEPJF responden a los intereses de la democracia y por ello es necesario hacer una profunda reforma y por ello es interesante escuchar las posturas de los especialistas.

Sin embargo, recordó que cuatro consejeros electorales, incluyendo Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, se van en los primeros meses de 2023 por lo que tampoco se tiene que personalizar la discusión en ellos.

Para estos foros de parlamento abierto habrá 23 mecanismos de parlamento abierto, en cuatro bloques temáticos para el sistema electoral, la traducción de los votos de la ciudadanía en los cargos; Fortalecimiento de las Instituciones Electorales del país; Sistema de Partidos, que involucra el financiamiento, el sistema de acceso a las prerrogativas que marca la Constitución, y Acciones Afirmativas e Inclusión de Diversidad Electoral.

Las tres modalidades de los foros serán: Diálogos Jucopo, Mesa en Comisiones y Debates en el Canal del Congreso, en donde se tendrán expertas y expertos que hablarán de diversos temas del Sistema Electoral, del Sistema de Partidos, Instituciones Electorales y de la Inclusión y Diversidad Electoral.

Además, en los Debates en el Canal del Congreso podrá haber explicación de aquellos temas que por sus características técnicas requieren que la audiencia esté enterada de esos que son de importancia electoral.

Mientras que los Diálogos en la Junta de Coordinación Política, en donde los temas que interesen más a la sociedad y a los partidos políticos implicarán que se discutan al interior del órgano de gobierno de esta Cámara de Diputados.

Se dio a conocer la metodología de la Mesa en Comisiones, la cual es: los ponentes tendrán hasta siete minutos para exponer sus posturas y propuestas; posteriormente los grupos parlamentarios harán preguntas en orden ascendente hasta tres minutos. Esta ronda de participaciones se replicará en tres ocasiones, al término de éstas cada ponente dará respuesta a los cuestionamientos de las y los diputados.