Arranca Rusia otra etapa militar en Kiev

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, afirmó que la siguiente fase de la campaña militar de Rusia en Ucrania ha comenzado, centrada en la “liberación completa” de las regiones prorrusas de Donetsk y Lugansk.

“La operación en el este de Ucrania tiene como objetivo, como ya se anunció, la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Esta operación continuará, la siguiente fase de esta operación especial está comenzando”, dijo en una entrevista con la cadena de televisión India Today, difundida por su departamento.

“Y, me parece, ahora será un momento importante en esta operación especial”, añadió Lavrov, el primer alto cargo de Rusia que confirma públicamente que la gran batalla de Rusia por el Donbás ha comenzado.

Lavrov sostuvo que Ucrania no supo “valorar” la retirada de las tropas rusas hace tres semanas de las regiones de Kiev y Chernígov, en el norte del país, y de la región de Sumi, en el noreste.

“Cambiamos la configuración de nuestra presencia militar en Ucrania, esto se anunció inmediatamente después de la reunión en Estambul”, el 29 de marzo, señaló.

“Dijimos que dado que creemos que (los ucranianos) han sometido a consideración lo que podría constituir la base de un acuerdo, nosotros, como un gesto de buena voluntad cambiamos la configuración en las regiones de Chernígov y Kiev, pero esto no fue apreciado, sino que se organizó de inmediato Bucha”, dijo.

Lavrov se refería así a la matanza de civiles descubierta en Bucha tras la retirada de las tropas rusas de la región de Kiev, de la que Ucrania y Occidente acusan a Rusia, que a su vez califica lo ocurrido como una “escenificación”.

El ministro de Exteriores aseguró que Rusia “no descansará hasta establecer la verdad” de lo que ocurrió en Bucha.

Lavrov sostuvo que “este complot” se desarrolló de la misma manera que el “de los Skripal, Litvinenko y Navalni y el Boeing de Malaysia Airlines”, en referencia al envenenamiento o intentos de envenenamiento de dos exespías rusos y el opositor Alexéi Navalni, de los que Occidente acusa a Rusia, además del derribo del vuelo MH-17 en el este de Ucrania por un misil BUK que pertenecía a ese país.

El jefe de la diplomacia rusa aseguró además que Rusia no tiene la intención de cambiar “el régimen” en Ucrania.

“No vamos a cambiar el régimen en Ucrania, hemos hablado de esto muchas veces. Queremos que los ucranianos decidan por sí mismos cómo quieren vivir”, dijo, pese a haber justificado al inicio de la campaña militar la ofensiva en Ucrania con la “desnazificación” del país vecino y haciendo referencia en varias ocasiones al “régimen nazi” de Kiev.

