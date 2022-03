Arturo Diez, se registra como candidato al gobierno de Tamaulipas por MC

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAM,- “Tamaulipas se pintará de naranja el 5 de junio, las y los tamaulipecos estamos hartos de trucos baratos y recetas fallidas de algunos doctores”, afirmó Arturo Díez Gutiérrez Navarro, al ser registrado como candidato a la gubernatura de Tamaulipas de Movimiento Ciudadano, en el marco de la Asamblea Electoral de la Coordinadora Nacional.

“Les doy mi palabra, no me voy a echar para atrás, vamos a ponernos en Movimiento, les vengo a decir de frente, voy a ser el próximo Gobernador de Tamaulipas, vamos a ganar, las y los tamaulipecos estamos listos para ponernos en Movimiento”, indicó en su mensaje.

Arturo Díez estuvo acompañado en su registro por el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano y Senador Dante Delgado, el Secretario de acuerdos Juan Zavala, el Coordinador de la bancada naranja en la cámara de diputados Jorge Álvarez Máynez, la Secretaria de asuntos electorales Julieta Macías, así como por la Presidenta del Consejo Verónica Delgadillo, a quienes dio las gracias por su confianza.

De igual manera agradeció el apoyo incondicional de su esposa Alejandra, de sus hijos Arturo, Alan, Elsa y Alexa y de toda su familia. Asistió también el coordinador estatal de MC en Tamaulipas Juan Carlos Zertuche, Elizabeth Humphrey y Rosa Muela, así como integrantes del equipo del Movimiento Naranja.

“Estoy aquí porque estoy cansado de que nuestro estado siga viviendo bajo la marca de la violencia y la corrupción que adolece desde hace años, por eso, al igual que cualquier tamaulipeco de corazón, le brincó, cuando nos dicen que somos de Mataulipas”, expresó.

Somos más las personas buenas que queremos trabajar, sacar adelante a nuestras familias, necesitamos tener oportunidades para nuestros hijos e hijas, es indispensable que haya más educación, empleo, salud y seguridad para todos, reiteró.

“Así como lo hicieron los estados de Jalisco y Nuevo León, se presenta la oportunidad de impulsar esta región del norte y lograr que a los tamaulipecos les vaya bien y así cambiar la realidad que viven millones de mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños, en donde el gobierno trabaje en beneficio de la gente y no se sirva de las personas como anteriormente ocurría”, agregó.

“Es tiempo de que la esperanza toque las puertas de nuestra gente, toque el corazón de las y los tamaulipecos, es tiempo de que nos encueremos, no piensen mal, hay que ponernos la cuera y traerla bien puesta, llegó el momento de que la ola naranja ponga a Tamaulipas en Movimiento”, finalizó Arturo Díez Gutiérrez Navarro.