Ataque a Ucrania es preventivo ante amenaza de OTAN y Occidente: Putin

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia efectuó un ataque “preventivo” en Ucrania ante la amenaza de la OTAN y Occidente, y aseguró que fue “una medida necesaria” y la “única posible” en esta situación.

“Hemos visto cómo se despliegan infraestructuras militares, cómo cientos de expertos extranjeros trabajaron en Ucrania, cómo estaban suministrando armamento de la OTAN”, dijo durante su discurso en la plaza Roja con ocasión del 77 aniversario del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

“El peligro iba creciendo cada día. Rusia realizó una respuesta preventiva, fue una medida necesaria y la única posible en esta situación. Fue una decisión de un país soberano, fuerte e independiente”, señaló durante el tradicional desfile militar.

Sostuvo que Rusia ha prometido hacer “todo lo posible para que el horror de una guerra global no se repita” y por eso, dijo, “pese a todas las divergencias en las relaciones internacionales, Rusia siempre abogó por un sistema de seguridad global e indivisible, uno que es vital para toda la comunidad mundial”.

“En diciembre pasado propusimos cerrar un acuerdo de garantías de seguridad. Rusia llamó a Occidente a un diálogo sincero, a buscar soluciones y compromisos razonables por el bien común. Todo en vano. Los países de la OTAN no quisieron escucharnos, lo que significaba que de hecho tenían planes completamente diferentes y los vimos”, dijo.

De forma abierta, añadió, “estaban preparando una operación de castigo en el Donbás, una invasión de nuestros territorios históricos, incluida Crimea. En Kiev anunciaron la posible adquisición de armas nucleares y el bloque de la OTAN comenzó un desarrollo militar activo de los territorios en nuestra cercanía”.

“De esta manera, se estaba creando sistemáticamente una amenaza intolerable para nosotros directamente en nuestras fronteras”, dijo, al tiempo que consideró que “todo apuntaba a que un enfrentamiento con los neonazis, los partidarios de (el líder colaboracionista ucraniano Stepán) Bandera (…), sería inevitable”.

Putin señaló que hoy, 77 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, “las milicias del Donbás junto al Ejército ruso luchan en su propia tierra (…)”.

“Me dirijo ahora a nuestras Fuerzas Armadas y a los milicianos del Donbás: lucháis por la patria, por su futuro, para que nadie olvide las lecciones de la Segunda Guerra Mundial, para que en el mundo no haya sitio para verdugos, represores y nazis”, señaló.

Antes de pedir un minuto de silencio, Putin inclinó la cabeza ante la memoria de todos aquellos cuyas vidas fueron arrebatadas por la Gran Guerra Patria (1931-1945), ante la memoria de hijos, hijas, padres, madres, abuelos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, parientes, amigos, afirmó.

“Inclinamos la cabeza ante la memoria de los mártires de Odesa, que fueron quemados vivos en la Casa de los Sindicatos en mayo de 2014. Ante la memoria de los ancianos, las mujeres y los niños del Donbás, los civiles que murieron a causa de los bombardeos despiadados, los bárbaros ataques neonazis”, recalcó.

