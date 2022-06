Aún sin sumar, Checo Pérez sigue en segundo

Abandona el GP de Canadá

Reconoce que tuvo mala fortuna durante su estadía, pero confía en recuperarse en el GP de Silverstone

El piloto mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que arrancó la carrera como segundo en el Mundial de Fórmula Uno, abandonó este domingo el Gran Premio de Canadá, el noveno del campeonato, que se disputó en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, al norte del continente.

Sergio Pérez, nacido hace 32 años en Guadalajara (Jalisco), con tres victorias y 20 podios en la F1, rompió el motor de su monoplaza en la novena de las 70 vueltas a las que está prevista la carrera y tuvo que abandonar la misma. El disgusto en el rostro del piloto mexicano era inevitable. Lo captaron las cámaras de televisión, que puntualmente cubren la máxima categoría del deporte automotor.

Al término de la carrera, el tapatío reconoció que todo le salió mal durante su participación en el Gran Premio de Canadá. Poco a poco las cosas le fueron rodando mal al mexicano, no así a su compañero de escudería, Max Verstappen, quien a la postre ganaría la carrera.

Checo Pérez fue contundente al mencionar que “todo salió mal el fin de semana e irnos en ceros duele”.

Ante esto, el piloto mexicano de Red Bull, quien marcha en la segunda posición del campeonato de pilotos expresó que “los problemas de fiabilidad siguen perjudicando e irnos en ceros duele bastante”.

Reconoció que tenían una estrategia bien definida para subir al podio, pero no pudo cristalizarse: “Perdí conducción y me quedé en neutral y una pena haber perdido el día. Teníamos buena estrategia, avanzamos lugares y teníamos para pelear por el podio”.

A MENOS

El fin de semana de Checo Pérez pareció arrancar bien, pero la fortuna paulatinamente la abandonó hasta llegar a la clasificación y chocar en lq Q2. Sobre los problemas sabatinos recordó: “Creo que teníamos el ritmo para estar mucho más arriba en la parrilla, así que ha sido una jornada dolorosa. Fue un fallo mío, tuve un error y lo siento por mi equipo, porque hoy les he fallado. Eso es algo que en lo particular me molesta”.

“Estaba teniendo problemas con los frenos, que estaban fríos y bloqueé en la décima curva de la vuelta anterior, donde hice un plano; así que eso supuso probablemente que llegase fuera de forma la tercera curva. Me pude haber tomado las cosas con más calma, seguramente, pero estaba intentando calentar los neumáticos; y, desgraciadamente, fui por encima del límite, bloqueé y me convertí en un pasajero”, explicó.

La revancha para el mexicano será en Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña en dos semanas.