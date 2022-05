Autoridades presionan a sindicatos democráticos de Centros de Investigación: SUTCIESAS

Por Fernando Fuentes

“En un periodo corto, investigadores, profesores y académicos, han logrado integrarse a sindicatos de los Centros de Investigación Públicos, para velar y fortalecer los derechos de los trabajadores de este sector tan importante del país, beneficiando con ello a las propias instituciones e investigaciones científicas que se realizan en estos centros, sin embargo la lucha apenas empieza, como hacer valer a la nueva Ley Federal de Trabajo, pero también erradicar las atropellos que aún persiste por parte de la autoridad, en ocasiones incluso hostigamiento a sus integrantes sindicales”, así lo manifestó en exclusiva la investigadora Patricia Ponce, secretaria de asuntos académicos del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (SUTCIESAS).

“La importancia del SUTCIESAS, es por ser uno de los sindicatos democráticos de los Centros de Investigación del CONACYT, que cuenta con una larga trayectoria de 40 años de fundada, es un sindicato conformado por personal administrativo y académico, que a lo largo de estos años hemos logrado mantenernos unidos, combinando nuestras demandas y luchas. Hoy tenemos un comité ejecutivo el cual trabaja internamente y externamente con la vinculación de sindicatos del sector con la federación de sindicatos (FENASSCYT) y otros que no son propiamente del sector”

“Sin embargo atravesamos un momento difícil en el país, con todo lo que tiene que ver con los movimientos sindicales, creó que hay un auge, activismo de los sindicatos de los centros públicos de investigación, que me parece muy importante, porque pareciera ser que los profesores investigadores no tuviéramos demandas propias como sindicalistas, si no como académicos, y esto ha sido un gran logro conformar al FENASSCYT, es un hecho inédito la construcción de estos sindicatos, genera un poquito de ruido en ciertos centros de investigación, con algunas autoridades y servidores públicos, porque por primera vez estamos organizados los sindicatos, no solamente en beneficio de ellos, sino para el desarrollo de la ciencia, es en este contexto donde se mueven algunas aguas negativas, que buscan afectar este desarrollo de las democracias sindicales”, expuso la doctora Patricia Ponce.

FRONTERAS. AMÉRICA SIN FABRICA DE CERDOS

Comunidades en resistencia, defensoras y defensores de derechos humanos, especialistas en medio ambiente, académicos y académicas presentaron la Declaración de América sin fábricas de cerdos. Recordaron las afectaciones sociales y ambientales que genera esa industria y manifestaron su rechazo hacia la imposición de esos proyectos en sus territorios.

“Este modelo agroindustrial, que se extiende desde Estados Unidos al resto de América, reproduce los patrones de explotación del capitalismo más voraz que afecta y despoja a los territorios indígenas, genera fractura del tejido social y cultural, violentando la vida pacífica de los pueblos, contaminando la naturaleza y potenciando la crueldad y explotación animal”, recalcaron en el documento, elaborado en el marco del primer Foro internacional sobre los impactos sociales y ambientales de las fábricas de cerdos.

