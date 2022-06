Ayer hoy mañana y siempre un poeta

POR JESUS TEPEPA

Espíritu inquieto que ha navegado por los mares del corazón… alma palpitante que surca los horizontes cantando historia o contando canciones… el señor José María Napoleón Ruíz en su concierto de despedida Hasta Siempre el próximo diez de agosto en el Auditorio Nacional.

“La música es el lenguaje que todos escuchan pero pocos hablan, cuando me vaya me iré tranquilo aunque duele saber que ya no haré o que más me gusta pero me retiro pudiendo hacerlo en este recinto maravilloso, no cuando ya no pueda”.

Ha caminado por el ruedo del existir pues tuvo el anhelo de ser matador de bureles.

“Quise ser torero pero me fue muy difícil… mi mamá me inculcó la música y mi papá la poesía porque era un hombre que leía muchísimo, crecí en un hogar muy humilde y jamás salí de ese renglón, ser torero o cantante, pude leer a Manuel Acuña, Antonio Machado aunque a los doce años no les entendía porque hay metáforas y sueños etéreos pero era muy bonito”.

Al pasar de las hojas en el otoño o flores de primavera se transformó en el poeta de la canción.

“Lo que bien se aprende no se olvida… mi padre me enseño dos palabras que me han abierto muchas puertas: gracias y por favor… cuando tratamos bien a la vida la vida misma nos devuelve ese buen trato”.

Sus versos también han sido dichos en otras voces.

“Quien me grabó primero fue José José nuestro querido príncipe de la canción con Lo que un Dia Fue no Será, ya después llegaron más pero José fue la punta de lanza”.

Por supuesto debía opinar de lo que es tendencia musical así como lírica ahora.

“Quiero ser ecuánime y muy discreto… en la vida a dos cosas maravillosas: dar gracias a Dios y la mujer quien es lo más hermoso; hoy se le falta al respeto, se ofende a la mujer, la música es cultura y yo prefiero no escucharlos, no soy persignado pero me duele que se se humille de esta forma al ser más bello que ha creado Dios”.

Alguien en alguna ocasión dijo que los poetas nacen para amar, tal vez al señor lo abrazó el amor.

“Cuando se ama se entrega todo, los seres humanos debemos ser de amor porque amando agradecemos estar vivos; ya no voy a cantar pero me dedicaré a ser compositor para otrs artistas”.

Se irá pero… siempre estará…