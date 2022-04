Batea INE quejas contra AMLO por informe trimestral y contra Mario Delgado por “acarreo”

POR PATRICIA RAMÍREZ

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) negó emitir medidas cautelares contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por la realización del informe del primer trimestre del año, que tuvo lugar el pasado martes 12 de abril de 2022, por supuesta promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y la vulneración al principio de equidad en la contienda electoral, en el marco de los procesos electorales locales en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

Los consejeros rechazaron la petición de medidas cautelares solicitadas por el PRD, porque se trata de actos consumados y también consideraron improcedente la tutela preventiva al tratarse de hechos futuros de realización incierta, ya que no existe base para estimar que dicho evento o alguno otro con las mismas características se celebrará, ni tampoco se advierte elemento de urgencia o imperiosa necesidad que justifique las medidas.

Además, la Comisión declaró la improcedencia de la solicitud de medidas cautelares solicitadas por el PAN en contra de Morena y de Mario Martín Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de este partido, por la presunta difusión indebida del proceso de la revocación de mandato, durante la jornada de consulta del 10 de abril de 2022, en sus cuentas de Twitter y Facebook se dio cuenta de actos de difusión del proceso de revocación de mandato y desarrolló actos de acarreo.

La Comisión declaró improcedente la medida cautelar, ya que se trata de actos irreparables que no actualizan algún riesgo inminente por el que exista la necesidad del dictado de alguna medida precautoria respecto del material que se denuncia, debido a que la jornada de votación ya tuvo lugar, con independencia de la resolución de fondo que en su momento se emita por parte de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En otro caso ordenó retirar un promocional del MC en Quintana Roo por calumnia contra la candidata del PVEM a la gubernatura de esa entidad, Mara Lezama.

En la sesión de este miércoles, acotaron que el candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo, José Luis Pech Várguez, incurrió en actos que pudieran constituir calumnia en contra de ese instituto político y de su candidata al mismo cargo de elección popular, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, derivado de la difusión del promocional denominado Contraste PVEM Q ROO, versión televisión y radio.

El órgano colegiado, estimó que la frase “traición es usar a Morena y al Presidente para robarse el dinero del pueblo, Mara es traición”, no está amparada en la libertad de expresión y el derecho a la información, dado que podría constituir la imputación de un delito o hecho falso contra María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, al imputarle el delito de robo tipificado en la legislación federal y local en Quintana Roo.

Por lo anterior, se ordenó a MC a que sustituya el material en un plazo no mayor a tres horas a partir de la legal notificación, apercibiéndolo que de no hacerlo se sustituirá con material genérico o de reserva; de igual forma se ordenó a las concesionarias de radio y televisión a que suspendan de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de 12 horas.