Biblioteca Vasconcelos en abril: actividades gratis para niños, jóvenes y adultos

La Biblioteca Vasconcelos ofrecerá en abril una programación gratuita con talleres, lecturas y actividades enfocadas en el libro, el arte y las infancias.

Durante abril, la Biblioteca Vasconcelos se convierte en un punto de encuentro cultural con una variada oferta de actividades gratuitas dirigidas a públicos de todas las edades, con énfasis en el fomento a la lectura, el arte y la convivencia familiar.

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La programación, impulsada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través de la Dirección General de Bibliotecas, contempla eventos especiales en el marco de celebraciones como el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, el Día Mundial del Arte y el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

Entre las primeras actividades destacan dinámicas literarias, lecturas en voz alta y la creación del club “Los libros de la ballena”, además de espacios dedicados a explorar el formato del libro-álbum, pensados principalmente para el público infantil.

Vacaciones y talleres para infancias

A partir del 7 de abril arranca el programa “Vacaciones con V de Vasconcelos”, que se desarrollará en la sala infantil con propuestas como juegos literarios, actividades para bebés y talleres manuales, diseñados para estimular la creatividad de niñas y niños durante el periodo vacacional.

En el marco del Día Mundial del Arte, se impartirán talleres de historia del arte para distintos grupos de edad, mientras que las actividades relacionadas con el libro incluirán desde el análisis de códices históricos como el Boturini y el Mendocino, hasta círculos de lectura enfocados en la obra de la poeta Alejandra Pizarnik.

Reflexión, literatura y cultura contemporánea

La agenda también abre espacio a la reflexión sobre la actualidad con el conversatorio “Aprender a aprender”, enfocado en fomentar la concentración frente a la distracción digital.

Asimismo, se abordarán temas contemporáneos que conectan la literatura con otras narrativas, como el análisis del antihéroe en historias crossmedia tomando como referencia el anime One Piece, así como diálogos sobre storytelling digital vinculados al legado del escritor Carlos Fuentes.

Uno de los momentos destacados será la reinterpretación del clásico El principito, con una lectura crítica dirigida a público adulto.

Celebración del Día del Niño

Como parte de los festejos por el Día de la Niña y el Niño, se llevará a cabo la jornada “Florecemos entre libros”, que incluirá presentaciones escénicas, música, talleres y narraciones, además de actividades que promueven el bienestar, los derechos y la seguridad de las infancias.

Entre ellas resalta el taller “Me pongo la camiseta de la paz”, enfocado en ayudar a niñas y niños a identificar situaciones de riesgo y fortalecer su capacidad de pedir ayuda.

Cierre con teatro familiar

La programación concluirá con la puesta en escena “No hay sitio mejor que el hogar”, inspirada en El Mago de Oz, presentada por el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes.

Con esta oferta, la Biblioteca Vasconcelos reafirma su papel como un espacio de acceso libre al conocimiento, la cultura y la convivencia comunitaria, invitando al público a consultar sus redes sociales para conocer horarios y detalles de cada actividad.