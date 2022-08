Busca AMLO no violar la Constitución con la GN

NO ENVIARÁ INICIATIVA DE LEY

Que decida el Poder Judicial, dice, porque la oposición acudirá a la Suprema Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que analizan la manera legal de no violar la Constitución para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Empero, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será quien defina la constitucionalidad de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En su conferencia matutina que lleva a cabo todas las mañas en Palacio Nacional, expresó que esta iniciativa pasará por el mismo camino que la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Anticipó que los partidos de oposición bloquearán la iniciativa, por lo que propondrá la modificación de las leyes secundarias de este cuerpo de seguridad.

Dijo que al no tener mayoría absoluta en el Congreso de la Unión promoverá el cambio a la Constitución con sus partidos aliados, Morena, PT y PVEM.

Indicó que con la mayoría simple en el Legislativo se podrían impulsar los cambios legales a las leyes secundarias de la Guardia Nacional.

“Yo voy a enviar una iniciativa de ley, pero voy a hacer lo mismo que hice a la reforma a ley eléctrica.

Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las dos terceras partes, pero sí mayoría de votos en la Cámara y el Senado y con eso podemos modificar leyes sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional.

“Si no se aprueba la reforma constitucional, se aprobará la reforma de ley, y ya lo anunciaron y están en su derecho de que van a ir a la Suprema Corte a impugnar, a decir que es inconstitucional la ley que vamos a presentar para ver si se aprueba en el Congreso”, acotó.

SU HISTORIA

La Guardia Nacional nació como un cuerpo civil de seguridad en la actual administración.

“Ya, por acuerdo de la Presidencia, pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional, completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa, ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa”, reveló

El mandatario hizo este anuncio a pesar de que en 2019, cuando creó la Guardia Nacional, el Gobierno prometió que el cuerpo de seguridad mantendría una naturaleza civil ante las críticas de organizaciones de defensa de derechos humanos.

Después, López Obrador cambió su postura y anunció una reforma constitucional para formalizar que las Fuerzas Armadas controlen la Guardia Nacional, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pero ahora prefirió adelantarse con un acuerdo ante la oposición que afronta en el Congreso.

La Guardia Nacional cuenta ahora con 110.000 elementos operativos y 260 cuarteles, presumió López Obrador, quien los comparó con los 40.000 elementos que él dice que tuvo la extinta Policía Federal entre el sexenio de Ernesto Zedillo (1994- 2000) y Felipe Calderón (2006-2012), al que sucedió Enrique Peña Nieto..

El gobernante justificó su intención de militarizar la Guardia Nacional con el argumento de evitar la corrupción, impedir el manejo político del cuerpo de seguridad y garantizar su permanencia.