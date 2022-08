Buscan diputados destituir a Alejandro Moreno de la Comisión de Gobernación

PATRICIA RAMÍREZ

Diputados federales de Morena y sus aliados buscan destituir a Alejandro Moreno Cárdenas de la presidencia de la Comisión de Gobernación, pues convocaron a una sesión de la comisión, pese a que no ha asistido a las últimas cuatro sesiones a las que fueron convocados.

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados señaló que los legisladores de Morena, PT y PVEM han convocado a reunión ordinaria de la Comisión de Gobernación y Población, argumentando que no ha habido convocatorias por parte del presidente de la junta directiva de la comisión, lo que es absolutamente falso.

Insistió en que en cuatro ocasiones en los últimos dos meses, se ha convocado a reuniones de la junta directiva y ordinarias, el 3 de junio, el 30 de junio, 19 de julio y 29 de julio, y en ésta última sí se logró el quórum y se aprobaron dictámenes que discutirían los 37 diputados que integran la Comisión durante una próxima reunión ordinaria debidamente convocada.

“No entendemos la forma tan desaseada e irresponsable del actual de los diputados de Morena y sus aliados, pues después de que nos cansamos de convocarles una y otra vez para trabajar en materia legislativa, ahora cuando a ellos se les antoja, pretenden hacer un madruguete convocando arbitrariamente, como si no existiera un marco jurídico que respetar”, señaló Moreno Cárdenas.

Advirtió que si se hace una convocatoria irregular habría vicios de origen que dejarían vulnerable a las posibles normas aprobadas en esa comisión.