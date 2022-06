Cámara Española de Comercio reafirma su compromiso con la inversión en México

Jacob Sánchez Ciudad de México, 23 jun (EFE).- La Cámara Española de Comercio (Camescom) reafirmó este jueves su compromiso por mantener y potenciar las relaciones bilaterales, así como las inversiones privadas, pese a las críticas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contra las empresas españolas.

“En estos 130 años de historia hemos demostrado que la inversión española está a las duras y a las maduras. Nosotros no somos de muros ni de salir corriendo cuando existen dificultades”, enfatizó Antonio Basagoiti Pastor, presidente de la Camescom en México, durante la celebración del 130 aniversario del organismo.

Basagoiti Pastor manifestó que nada ha parado la relación comercial de España con México, pese a dos pandemias, una revolución en México, devaluaciones pues, dijo, “somos los primeros interesados en que a México le vaya bien”.

“México decidirá si quiere que la inversión extranjera europea como la española circule por la pista a 80 o a 110 kilómetros por hora. Nosotros tenemos los coches preparados para circular a 110 kilómetros por hora, sin pasar el límite legal nunca”, comentó el directivo.

Basagoiti Pastor también afirmó que la inversión mexicana en España es “muy bienvenida”, pues aseguró que “todos los inversores mexicanos pueden transitar a 120 kilómetros por hora por España porque es lo que se permite, no por otra cosa”.

La Camescom representa al 85 % de las empresas que han inyectado capital en México, dentro de un universo de más de 6.885 empresas instaladas en el país y las cuales emplean a más de un millón de mexicanos entre empleos directos e indirectos.

España es el segundo inversor más importante en México, después de Estados Unidos, y acumula 639.039 millones de dólares por concepto de inversión extranjera entre 1999 y 2021.

Tan sólo en 2021, la inversión extranjera directa que llegó al estado mexicano fue de 4.335 millones de dólares y el saldo de la balanza comercial entre ambas naciones ascendió a 643.961 millones de dólares.

Asimismo, España se ha consolidado como el segundo mercado más importante para las exportaciones mexicanas y el tercer proveedor de mercancías entre los países de la Unión Europea.

Basagoiti Pastor también destacó la importancia multicultural que comparten México y España, así como el futuro prometedor que tiene y la gran ubicación geográfica del país para hacer negocios, en la antesala del mercado global más grande que es Estados Unidos.

“Si nuestros pueblos nunca se hubieran cruzado, si no nos hubiéramos mezclado, no existirían algunas cosas, no existirían algunos de los tacos que hoy comemos, no habría ingredientes para hacer la cochinita pibil (en México), pero, en España, tampoco hubieran existido los pimientos de padrón o el gazpacho”, abundó.

MÉXICO TIENDE LA MANO

Durante su participación en el evento, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, tendió la mano a los inversores españoles para fortalecer y dar continuidad a la larga relación comercial España-México.

“Lo que toca hacer, desde el espacio en el que estamos, es ampliar la carretera para que la velocidad con la que se pueda caminar entre ambos países pueda darse y en eso tienen ustedes tendida una mano”, aseguró la titular de la política económica de México.

Clouthier Carrillo dijo que buscarán estrechar lazos y fortalecer el comercio, a fin de trabajar en restablecer las cadenas de valor que se han visto interrumpidas por la pandemia, desde 2020, y actualmente por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

“Queremos que se mantenga esta visión de colaboración entre México y España, así como la tendencia positiva en una relación comercial y de inversión”, expresó la funcionaria mexicana y agradeció el trabajo de la organización con el Gobierno del país.

La ministra suavizó así la tensión que se ha generado entre el gobierno mexicano y las empresas españolas.

En reiteradas ocasiones, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las empresas españolas han cometido abusos que han afectado al pueblo mexicano por hacer “jugosos negocios que hicieron con influyentismo”.

No obstante, ha destacado que la relación diplomática no se romperá, pese a las críticas que ha vertido principalmente con las empresas españolas que se dedican a la generación de energía eléctrica. EFE