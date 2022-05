CAMe mantiene fase 1 de Contingencia Ambiental y el doble hoy no circula en CDMX; siguen condiciones meteorológicas desfavorables

POR AIDA RAMÍREZ

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantiene activa este martes la fase 1 de contingencia ambiental por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y se pide a la población evitar exponerse a niveles altos de contaminación.

En su nota de las 10:00 horas, explicó que se prevé que las condiciones meteorológicas serán desfavorables para la dispersión de los contaminantes, debido a que se mantiene el sistema de alta presión en el centro del país, asociado con estabilidad atmosférica, viento débil y alta radiación solar en la mayor parte del día, lo cual impedirá la dispersión del ozono y sus precursores.

La temperatura máxima promedio para este día será de 29 grados, que en combinación con la radiación solar alta, favorecerá la formación del ozono, por lo que se pronostica que la calidad del aire sea de Mala a Muy Mala.

A las 15:00 horas, la CAMe informará nuevamente sobre la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas prevalecientes en la región, por lo que señalará si mantiene la Fase 1.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire y evitar hacer ejercicio en exteriores entre las 13:00 y 19:00 horas.

Se recuerda que se mantiene el doble hoy no circula, por lo que no pueden circular este día y hasta las 22:00 horas, los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2; los de uso particular con holograma 1 y cuyo último digito de la placa sea 1, 3, 5, 7, 8 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

También los vehículos particulares con holograma de verificación 0 y 00, con terminación de placa 7 y 8; las unidades de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación, son considerados como holograma Dos (2).

De igual forma, no pueden circular las unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semirremolques) que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea Non.

Los taxis con holograma de verificación 1 o 2, que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a y b, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.