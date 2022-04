Campaña de Morena dificulta acuerdos en Sendo, Monreal

POR RITA MAGAÑA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal,

Ricardo Monreal, criticó la campaña de su partido contra diputados que votaron contra la reforma eléctrica, pues esa situación le dificulta la construcción de acuerdos y mayorías calificadas.

Le recordó al partido guinda que la oposición es real, aunque se enojen en Morena, se necesita al bloque de contención, conformado por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, para aprobar las reformas constitucionales y enfrentar los desafíos que México presenta en este momento.

“¿Cómo les pedimos, si los insultamos, que nos sentemos a dialogar y a buscar acuerdos?, no me dejan mucha salida, porque ellos mismos me dicen: ‘¿pero como me pides eso sí sólo recibo este tipo de ofensas?, es un tema de fondo, eso me está provocando dificultades en la construcción de mayorías calificadas”, precisó.