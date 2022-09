Cancelar la prisión preventiva sería una chicanada: AMLO

URBANO BARRERA

Foto: Daniel Hidalgo

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que el Poder Judicial no puede modificar una ley, porque invadiría las funciones del Poder Legislativo.

Pero, reconoció que sí podría invalidar disposiciones utilizando “la puerta de atrás”, sería como un fraude a la Constitución.

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que cancelar la prisión preventiva sería una ‘chicanada‘ del Poder Judicial que a ellos mismo no les convendría.

Tal posición la expresaron hoy previo a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita su fallo sobre la permanencia o cancelación de la prisión preventiva oficiosa.

En primer término, Mejía Berdeja destacó que el gobierno de la República tiene como fin evitar la impunidad y que la población este en riesgo.

Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es muy claro que el Poder Judicial no se debe tomar atribuciones que no le corresponden.

Existe un procedimiento y hay que seguir la ruta para hacer modificaciones a la Constitución.

Expresó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide cancelar la prisión preventiva oficiosa sería una ‘chicanada’.

Tambien dijo que su propuesta de que lapase a la Secretaría de la Defensa Nacional (), no es para militarizar.

“Yo no declaro la guerra al narcotráfico, no ordeno masacrar, torturar o fabricar delincuentes. No somos iguales”, afirmó.