Cantará Serrat en el Zócalo

Como parte del 50 aniversario del festival cervantino en cdmx

La CDMX será el estado invitado a la celebración; el recital del cantautor será el próximo 21 de octubre

La Ciudad de México, participará activamente en el aniversario número 50 del Festival Cervantino a celebrarse del 12 al 30 de Octubre en Guanajuato, sin embargo, como una extensión del mismo, Joan Manuel Serrat ofrecerá un concierto el 21 de octubre en el Zócalo capitalino.

Sobre este tema la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo detalló que el cantautor hará ahí una de las despedidas de su carrera.

“Pero además quiero darles la sorpresa en este momento porque en el Zócalo vamos a tener a Joan Manuel Serrat el 21 de Octubre como parte del Cervantino, y es un privilegio porque Joan Manuel Serrat despide su carrera en este Cervantino, así que se despedirá en México que siempre fue la casa de Joan Manuel Serrat en los distintos momentos históricos que vivió y una de sus despedidas es aquí en la Ciudad”.

Durante la Presentación del Programa General Festival Internacional Cervantino. 50 años desde el Palacio de Bellas Artes, la mandataria recordó que en un evento en el Zócalo de la Ciudad de México, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez se acercó para proponerle que la Ciudad de México sea parte fundamental festival internacional.

“Para nosotros es un privilegio porque como dijo el gobernador, es la primera vez que la Ciudad de México es invitada al Festival Internacional Cervantino y porque es es especial, no solamente por celebrarse los primeros 50 años sino porque en efecto es un gran festival que se celebra después de la terrible pandemia que hemos vivido, es un riquísimo repertorio”.

La mandataria celebró que sea Corea el invitado al festival y que casualmente sean los 50 años de amistad entre la Ciudad de México y Seúl.

“No podríamos hacer mejor homenaje a Cervantes, no podríamos hacer mejor homenaje a los 50 años del Festival Internacional Cervantino, sino es la gran concepción de que la cultura no es para la élites, de que la cultura no la forman las élites, de que la cultura no es un privilegio; que las distintas expresiones artísticas y la cultura como proyecto cultural de la Nación; la cultura como un proyecto cultural de ciudad; la cultura y todo lo que la forman son, en realidad, un gran Derecho y eso es lo que va a ser reflejado en los 50 años del Cervantino y la Ciudad de México como parte de ese Festival Internacional Cervantino”, agregó.

La Orquesta Filarmónica y la Típica representarán a la capital del país en Guanajuato, así como una parte del Salón Los Ángeles, Carlos Monsiváis y los 90 años de Elena Poniatowska en la Casa Chilanga, así como una parte del Instituto de la Juventud con jóvenes que hemos rescatado de la delincuencia y que hoy son parte de una expresión cultural, la lucha libre, el circo, Caifanes, Astrid, Cecilia Toussaint.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero, agradeció a la Jefa de Gobierno aceptar la invitación al FIC y a Corea del Sur por ser el país invitado, así como al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, por ser un aliado en la fiesta del espíritu que es el Cervantino.

El Gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señaló que su entidad está lista para celebrar medio siglo de FIC, el cual es único en el mundo y rinde un homenaje a sus fundadores para seguir cabalgando hacia un futuro aún más brillante. (Con información de Lillian Reyes)