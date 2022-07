Celebra AMLO crecimiento económico en mañanera

POR URBANO BARRERA

Foto: Alejandro Aguilar / OEM-Informex

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que la economía nacional reporta un crecimiento de 2 por ciento al segundo trimestre de 2022.

En su conferencia de prensa matutina comentó que el INEGI presentó un diagnóstico económico con datos favorables.

El jefe del Ejecutivo, dijo que mientras en otros países hubo retroceso, México tuvo un repunte.

Esto debido a la política económica aplicada, a la disciplina, a los no gastos excesivos, no permitir la corrupción, no endeudamiento y sobre todo a la reactivación económica después de la emergencia por Covid 19.

“Mientras en otros países se está informando que se decrece, México avanza. Vamos recuperándonos, vamos avanzando”, agregó.

El Presidente salió antes de las 08:00 horas rumbo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que no lo dejara el avión que los trasladaría a Tabasco, lo que no hubiera podido hacer si se trasladara al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Informó que recorrerá y supervisará obras en varios estados, particularmente en Quintana Roo, a donde empezará la remodelación de la avenida Luis Donaldo Colosio en Cancún.