Cierran filas diputados de Morena con Sheinabum, acusa guerra sucia en su contra

PATRICIA RAMÍREZ

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México cerró filas en torno a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y acusó a diputados del PAN de tratar de impedirle acceder a la candidatura presidencial, lo cual es absurdo. La coordinadora y vicecoordinadora de la fracción, Martha Ávila Ventura y Guadalupe Morales Rubio, aseguraron que Morena es la que más iniciativas ha presentado, mientras los panistas se dedican a obstaculizar el trabajo parlamentario.

En conferencia de prensa, enfatizaron que en estos cuatros del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la ratificación de la Ciudad de México se han dado pasos fundamentales en la transformación del país.

Ávila Ventura subrayó que hay una guerra sucia de parte de la derecha contra la 4T e incluso han bombardeado a las autoridades judiciales con denuncias frívolas, por lo que emprenderán acciones jurídicas para enfrentar esta embestida.

Guadalupe Morales dijo por su lado que la derecha se ha dedicado a golpear al gobierno local en lugar de atender su trabajo e incluso quieren llevar la parálisis legislativa al Congreso capitalino.

“En la ciudad se dedican a amenazar de manera misógina a nuestra jefa de Gobierno, ahora su última amenaza es que no van a permitir que sea candidata. Bueno, ¡pues quienes son ellos! ¡Unos cuántos!. No saben que nuestra jefa de Gobierno tiene el respaldo del pueblo de la Ciudad de México para poder aspirar a lo que a ella le convenga”, señaló.

Agregó que los diputados del PAN no saben para qué fueron votados, porque ahora están de brazos caídos y no quieren trabajar.

Asimismo, ambas legisladoras detallaron que la prioridad para el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de septiembre, estará en establecer en la Constitución Mo Beca para Empezar y el programa La Escuela es Nuestra, así como las adecuaciones legales en materia de aborto.

A su vez, la vocera del grupo parlamentario, Nancy Núñez, subrayó que su bancada seguirá trabajando en beneficio de la ciudadanía y seguirá sacando los temas prioritarios de la izquierda.