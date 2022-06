Cierran secundaria en Nuevo Laredo por brote de Covid-19

POR EDUARDO VIZCARRA.

NUEVO LAREDO Tamaulipas,- Para impedir que se registrara una epidemia masiva de Covid 19, en la Secundaria General Número 7, “General Emiliano Zapata”, se suspendieron labores, informó Víctor Hugo Infante Vázquez, Supervisor de Secundarias Generales Zona 16 en Nuevo Laredo.

Los alumnos regresarán este próximo lunes 20 de junio, una vez que hayan pasado los días de mayor riesgo.

“Es una situación preocupante en la escuela, de repente los alumnos se alarmaron, hay unos casos tantos sospechosos de Covid en alumnos y docentes, no fue un número muy significativo, pero sí fue alarmante de tal manera que el director en coordinación con los llamados REEMS que son los responsables de las medidas sanitarias, tuvieron a consideración suspender unos días de clases”, explicó.

“Yo digo un par de días que es martes y miércoles a manera de salvaguardar la tranquilidad de padres de familia como alumnos porque el jueves oficialmente tenemos una reunión de academias y los alumnos no asistirán a las escuelas. El viernes ya está calendarizada la descarga administrativa y tampoco habrá clases”, comentó.

“Un par de días no fue a mi juicio algo muy significativo, además esa escuela como en todas estuvieron siempre atendidos en todos los sentidos desde la pandemia de diferentes de maneras en forma virtual, diferentes plataformas y mecanismos que tuvieron siempre el contacto para que los alumnos no tuvieran rezago por falta de atención.

“Regresamos a clases presenciales y todo continuó conforme a la normatividad siguieron trabajando, por eso un par de días consideramos que nos significa un rezago para los alumnos, significa más bien tranquilidad, sobre todo salvaguardar.

“Sabemos que no estamos en situación de acuerdo a las estadísticas y médicos que pudiera provocar una gravedad los contagios ahorita, pero como quiera nos preocupa y nos asusta y el miedo o temor a veces al padre de familia nos provoca actuar de alguna manera. Entonces para tranquilidad de todos se consideró lo más conveniente a este par de días de suspensión de clases”, expresó.

Entre alumnos sospechosos, todos los días estamos monitoreando y tenemos alrededor de 80 con síntomas, ya ayer había regresado 80 niños, y tengo informes de que habría casos positivos, entonces eso nos motivó a considerar tranquilidad y suspender un par de días de clases.

Recalcó que el regreso de los estudiantes será el lunes 20 de junio, porque el martes y hoy miércoles por tranquilidad no asistieron, mientras mañana jueves estaba programado que no habría clases por una reunión de academias en la que estarán todos los maestros y de acuerdo con la calendarización oficial, ese día no habrá clases en todas las escuelas de esta zona escolar porque tenemos esa reunión en la Secundaria 3.

Y el viernes es la descarga administrativa en escuelas de nivel básico. La descarga administrativa consiste en que los maestros van a trabajar, pero los alumnos no.

“Es el espacio que se le da a los maestros y personal administrativo para diseñar estrategias que les permita recuperar algunos niños que en sus estadísticas están en riesgo de perder el grado o que quedaron rezagados, por eso se llama descarga administrativa, como andamos , las calificaciones, qué podemos hacer para recuperar esos niños, recordemos que estamos por finalizar el ciclo escolar y queremos recuperar niños y niñas que se pudieran quedar rezagados”, dijo.

La descarga administrativa es también a nivel nacional en todos los niveles y las reuniones de academias es el jueves y son solamente generales.