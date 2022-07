CLAUDIA, EBRARD Y LUIS DONALDO COLOSIO ARRIBA EN ENCUESTAS

Tal parece que la Alianza Opositora enfrenta retos importantes conforme pasa el tiempo. Y es que según la encuesta del periódico El Financiero el apoyo ciudadano a la alianza opositora PAN-PRI-PRD rumbo a los comicios de 2024 registró una variación a la baja por tercer mes consecutivo, disminuyendo de 41 a 36 por ciento entre abril y julio, mientras que el respaldo a Morena y sus aliados subió de 46 a 51 por ciento. Mientras que los presidenciables de Morena siguen creciendo y Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard continúan disputando el primer lugar en conocimiento, imagen positiva y apoyo rumbo a la definición de la candidatura. La oposición, también tiene a sus figuras y que sigue arrasando es Luis Donaldo Colosio Riojas, quien capta 31 por ciento de opinión favorable y suma 68 por ciento de conocimiento. Le sigue Margarita Zavala, con 26 por ciento de opinión positiva, aunque con un mayor nivel de conocimiento, con 77 por ciento. Enrique de la Madrid capta 24 por ciento de opinión positiva y 57 por ciento de conocimiento, pero sus bonos cayeron comparados con el mes pasado. Alejandro Alito Moreno cuenta con 13 por ciento de opinión positiva y 33 por ciento negativa, y un conocimiento de 56 por ciento. No los perderemos de vista.

FIGURAS IMPORTANTES DE LA POLÍTICA DISPUTARÁN EL EDOMEX Y COAHUILA

Los difentes partidos ya están preparando la estategia para ganar las dos elecciones que habrá el próxmo año y el que va más adelantado, sin duda es Morena y en el caso del Estado de México ya 67 personas se inscribieron en el proceso de selección. De estas sólo tres tienen posibilidades reales de obtener la candidatura pues además de ser los más posicionados, cuentan con una gran base electoral. Ellos son: la secretaria de Educación, Delfina Gómez; el senador Higinio Martínez y el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte. Para seleccionar al candidato Morena realizará encuestas. Mientras que la alianza opositora, los partidos están definiendo quien podría dar la pelea a Morena y se mencionan a panistas y priistas. Los panistas son: Enrique Vargas del Villar y Laura Rojas. En el PRI tres pelean la candidatura, se trata de Alejandra del Moral Vela, Ana Lilia Herrera Anzaldo, aunque también podría figurar Ernesto Némer Álvarez. En el caso de Coahuila los partidos van con más calma en la elección de su candidato a la gubernatura, pero ya empezaron a sonar nombres como el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, el senador y empresario minero Armando Guadiana Tijerina, cercano al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; el ex diputado federal, Luis Fernando Salazar, la exdiputada federal y fundadora de Morena en Coahuila, Miroslava Sánchez y el exalcalde acuñense Evaristo Lenin Pérez. Mientras que en el PRI y el PAN también hay perfiles fuertes y los que figuran dentro de sondeos políticos y encuestas está el exalcalde saltillense y actual secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas. Otro de los tricolores que figura dentro de las mediciones difundidas en redes sociales es el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González. Por último, el aspirante tricolor que también suena en los sondeos y publicaciones digitales es el exalcalde saltillense y actual diputado federal, Jericó Abramo Masso. Entre los posibles abanderados del Partido Acción Nacional (PAN), según encuestas circuladas en redes sociales, figuran el dos veces candidato a gobernador y exalcalde de Torreón, Guillermo Anaya Llamas. También figuran el ex alcalde monclovense Alfredo Paredes y el ex legislador local Marcelo Torres Cofiño. Finalmente, Movimiento Ciudadano todavía no define a su candidato pues ha dicho que no se sumará a la alianza, pero en el caso del Estado de México el hombre con más posibilidades es Juan Zepeda y en Coahuila aún no hay claridad en los perfiles. Pero como todavía hay tiempo, sin duda, en diciembre se definirán las cosas y se conocerá a los candidatos de todos los partidos. Estaremos atentos.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ RECIBE RESPALDO DE HÉCTOR MELESIO CUÉN, LIDER DEL PAS

Tal y como se comprometió el líder moral del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, está apoyando con “todo” al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández para que sea él quien encabece el proyecto de Morena en el 2024. En esta ocación Cuen Ojeda estuvo presente en la Expo Guadalajara donde el aspirante presidencial ofreció una conferencia llamada “La importancia de Jalisco y su relación con el Gobierno de México”. Ahí el líder del PAS pactó una visita, el próximo fin de semana a Sinaloa donde seguramente mostrará el músculo político que representa este partido en la entidad. Estaremos atentos.

IGNACIO MIER FIRME EN PROMOVER REFORMA ELECTORAL

Quien no quita el dedo del renglón es el coordinador de Morena en San Lázaro Ignacio Mier pues a pesar de que la oposición firmó un acuerdo para rechazar todas las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador en lo que resta de su sexenio, él ya está trabajando buscando los acuerdos para sacar adelante la reforma electoral. El legislador comentó que lo que resta de julio, agosto y septiembre, habrá un intenso trabajo de promoción, discusión, análisis y convencimiento sobre las bondades de la reforma electoral, por lo que se dijo preparado para impulsar esta propuesta y lograr que varias fuerzas políticas la acompañen. Por lo pronto el legislador ya adelantó que ha tenido pláticas con otros grupos parlamentarios y según él ha tenido una respuesta positiva para que, por lo menos, se avance en el parlamento abierto.

RICARDO MONREAL TRABAJARÁ EN ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR ABASTO DE AGUA

Siempre pensando en tratar de resolver los grandes problemas nacionales el senador Ricardo Monreal ya está planeando la estrategia legislativa que permita enfrentar la crisis que está viendo el país ante la falta de agua y anunció que en los próximos tres meses el Senado se abocará en coadyubar al gobierno en el diseño de políticas medioambientales, enfocadas a proteger nuestros bosques zonas naturales, que son, dijo, las fábricas de agua. “Los gobiernos de los municipios y los estados necesitan trabajar con la Federación, para modernizar sus sistemas de agua y aprovechar al máximo este vital líquido. Necesitamos una estrategia más profunda y visionaria en materia de agua, sobre la cual estaremos trabajando en los próximos meses”, afirmó.

.SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PRESENTA LIBRO Y VA POR AUMENTAR PENAS POR TRÁFICO DE ARMAS

Siempre activo Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, se pronunció por elevar las penas para el tráfico de armas y la venta ilegal de estas en México. Y es que el ex jefe de Gobierno insistió que detener el contrabando de armas es un trabajo conjunto de los gobiernos de México y Estados Unidos y debe emplearse la tecnología que tienen ambos países para contener este problema en la frontera común. Y como la seguridad es un tema que preocupa, pero sobre todo ocupa a Mancera ya anunció que la bancada del PRD envió ya sus propuestas sobre la revisión de la estrategia nacional de seguridad, consistentes en el fortalecimiento de las policías locales y las fiscalías. Ahora tocará a la Junta de Coordinación Política a cargo de Ricardo Monreal decidir si por lo pronto citan a comparecer a al titular de Marina para que precise si la DEA participó o no en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. En este tenor, Miguel Ángel Mancera presentará este martes el libro “NDRANGHETA. La amenaza global”, que aborda la historia de una organización delincuencial que se ha caracterizado por mantener una discreción poco común. La cita es el martes 19 de julio a las 10:00 horas en la Sala de Comparecencias del Senado de la República. Estaremos atentos.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS INSISTE EN SOLUCIONES PARA SOLUCIONAR CRISIS DE AGUA EN NL

Muy pendiente de los ciudadanos de su estado, Nuevo León, se encuentra el senador del PAN Víctor Fuentes y luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que la construcción del acueducto El Cuchillo II arrancaría hasta el año 2023 demandó al Gobierno de México y al Gobierno de Nuevo León a iniciar de manera inmediata la construcción del proyecto para garantizar el consumo humano de agua. “Es inadmisible lo que dijo el secretario de Gobernación de que el nuevo acueducto para traer agua de la presa El Cuchillo iniciarán el próximo año. Por eso hacemos un exhorto para que Gobierno Federal y estatal trabajen de manera coordinada en su construcción inmediata. Basta de campañas electorales”, señaló. Y es que el legislador sabe bien que en su estado existen los recursos económicos necesarios, así como expertos de la construcción y del acero para llevar a cabo dicha obra sin tener que esperar hasta el 2023. Por el bien de los ciudadanos, bien harían en tomar en cuenta su recomendación ¿No cree?

ACUERDA TATIANA CLOUTHIER CON SUS HOMÓLOGAS SUB COMITÉ DE COOPERACIÓN EN RELACIÓN AL T-MEC

Buenos acuerdos alcanzó la secretaria de economía Tatiana Clouthier en el marco de la Segunda reunión de la Comisión de Libre Comercio del T-MEC que se realizó en la primera semana de julio. Y es que, entre otras cosas, se acordó que para atender todas aquellas situaciones de emergencia que puedan frenar el flujo comercial, en los próximos tres meses se creará un subcomité de cooperación en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Para ello un grupo de trabajo operará dentro de dicho Subcomité el cual se encargará de coordinar el “entendimiento común sobre las prioridades de infraestructura critica” para el comercio de las mercancías, señala el documento. No lo perderemos de vista.

