Aseguró que se privilegian intereses económicos por sobre la calidad de la educación y adelanta protestas

La Sección 22 de Oaxaca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificó de económicos y mediáticos los ajustes al calendario escolar , anunciado por la Secretaría de Educación Pública, y acusó al gobierno federal de ignorar las carencias reales de las escuelas ante las altas temperaturas.

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Además, la Coordinadora advirtió que mantendrá el calendario alternativo de clases en la entidad y anunció que planea un paro indefinido el 15 de mayo o el 1 de junio, esta última fecha a 10 días de la inauguración del Mundial de Fútbol en México, lo cual se definirá en una asamblea.

Los representantes de la CNTE subrayaron que la SEP, Mario Delgado , y la presidenta Claudia Sheinbaum justifican los cambios en el ciclo escolar bajo el argumento de las altas temperaturas, cuando nunca han tomado acciones reales para atender las afectaciones que enfrentan miles de estudiantes y trabajadores de la educación que estudian y trabajan en condiciones extremas.

“Nunca existió preocupación institucional genuina por garantizar ambientes dignos para el proceso educativo. Hoy, casualmente, el tema cobra relevancia cuando existen intereses económicos, turísticos y políticos vinculados a un evento internacional como el Mundial“, señaló en un pronunciamiento público.

Insistió en que además hay otras intenciones en esta suspensión de clases, como desactivar las protestas de la CNTE en demanda de solución a sus demandas, entre ellas la derogación de las reformas a la Ley del Issste y enfatizó que sus jornadas de lucha responden a la falta de soluciones reales y no a intereses económicos particulares.

La Sección 22 enfatizó que el gobierno federal prioriza los intereses de grandes corporaciones y quienes obtendrán ganancias millonarias por el espectáculo deportivo, mientras las demandas históricas del magisterio y los pueblos continúan sin respuesta.

“Sí existe rapidez para modificar calendarios cuando se trata de beneficiar intereses empresariales y comerciales“, afirmó la organización.

Asimismo, dejó en claro que en Oaxaca históricamente se ha regido por un calendario alternativo, elaborado desde las necesidades pedagógicas y sociales de las comunidades escolares de la entidad y se seguirán apegando a esa planeación.

Insistió en que el calendario oficial de la SEP resulta ajeno y desfasado frente a la realidad de los pueblos de Oaxaca y ratifica la vigencia de su calendario alternativo, que mantiene como fecha de clausura del ciclo escolar el 7 de julio de 2026.

“La educación no puede decidirse desde escritorios ni pensando en negocios y espectáculos, mientras en las escuelas miles de estudiantes y docentes siguen enfrentando carencias todos los días“, concluyó.