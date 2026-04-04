Colección Gelman: Canal 22 presenta programa sobre arte, patrimonio y acceso

El programa abordará obras de Frida Kahlo y Diego Rivera, así como la polémica historia de esta colección.

El Canal 22 presentará el especial “Colección Gelman: bien público y acervo privado”, una producción que invita a reflexionar sobre el papel del arte mexicano y su acceso entre lo público y lo privado.

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El programa, conducido por el periodista Guillermo Osorno, incluye una conversación con Alejandra de la Paz, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, en torno a la relevancia de esta colección que actualmente se exhibe en el Museo de Arte Moderno.

Una colección clave del arte mexicano

El especial toma como punto de partida la exposición “Relatos Modernos. Obras Emblemáticas de la Colección Gelman Santander”, que reúne piezas de figuras fundamentales como Frida Kahlo y Diego Rivera, además de otros artistas destacados del siglo XX.

A lo largo del programa se explora no solo el valor artístico de estas obras, sino también la compleja historia que las rodea, marcada por disputas legales, controversias y periodos fuera del país.

Arte, propiedad y acceso público

Uno de los ejes centrales del especial es el debate sobre quién decide el destino de este tipo de colecciones y bajo qué condiciones pueden ser exhibidas. La conversación plantea una pregunta clave: ¿cómo puede un acervo privado ser, al mismo tiempo, un bien cultural de interés público?

El contenido también reflexiona sobre la importancia de la circulación internacional del arte mexicano y el papel de las instituciones en su preservación y difusión.

Mirada al presente cultural

En el contexto de los 80 años del INBAL, el programa amplía la discusión hacia el futuro de las instituciones culturales en México, proponiendo un análisis que va más allá de lo histórico para centrarse en los retos actuales del sector.

Fecha y transmisión

El especial se estrenará el lunes 6 de abril a las 22:00 horas a través de la señal 22.1 de Canal 22, con retransmisión el jueves 9 al mediodía. También estará disponible vía streaming en las plataformas digitales del canal.