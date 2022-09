Como en la viña…

GUSTAVO MARES

Es increíble lo que uno puede ver en el fascinante mundo del animalismo tergiversado.

Algunas veces, la mayoría por desgracia, disfrazado de altruismo, cuando en realidad lo que hay es un beneficio personal como en el deleznable caso del mal llamado ‘santuario’ Black Jaguar White Tiger

En lo que respecta a la corriente antitaurina ‘no se cuecen habas’ pues también hay casos que son para reír o para llorar por las contradicciones de aquellas personas que se dejaron influenciar por las películas de Waltdisney, que humaniza a los animales y que evidentemente desconocen la cadena alimenticia.

Muchas personas piensan que el tigre debe ser amigo del venado y así, sucesivamente. Pero no es así la vida. El ciclo natural es otro.

Toda la fauna silvestre tiene un por qué en el planeta, de tal suerte que los animales carnívoros eliminan a los menos aptos, también a los más viejos o a los individuos enfermos; los herbívoros ayudan con la propagación de semillas en muchas de las ocasiones y así el ciclo se repite, renovándose para que los individuos más fuertes y sanos sean los que regulen las poblaciones.

No hay que dejar pasar por alto los clásicos ‘antis’, que están en contra de los festejos taurinos, pero eso sí, comen carne por montón. ‘Ah, pero no nos divertimos con el sufrimiento del toro’, suelen decir al tiempo que demuestran su profunda ignorancia en el tema, porque los aficionados a la tauromaquia tampoco van a eso.

Es curioso, que aquellos que tachan de violentos a los taurinos, son los primeros que aparecen en las redes sociales –taurinas- para hacer escándalo en el mejor de los casos, porque generalmente suelen soltar una gran cantidad de ofensas a diestra y siniestra. Y ahí están las redes para comprobarlo, los taurinos demuestran categoría e ignoran a estos cibernautas sicópatas, que le desean la muerte no sólo a los toreros, sino a los bebés que aún no nacen… Así de raro está el mundo.

En el medio de la ‘artisteada’ también se da. Al cantante de Café Tacuba, Rubén Albarrán, quien se ha pronunciado muchas veces contra la tauromaquia, pues asegura que es violencia, le aventaron al escenario durante un concierto en Bélgica un muñeco del Dr. Simi, de moda en el mundo musical. Acto seguido, le arrancó la cabeza y dijo que fue un acto muy ‘sangriento’.

El cantante, en cada una de sus presentaciones, habla de ‘Pacha Mamma’ o sea el planeta tierra, que los recursos se agotan, pero su ropa es cara y las marcas que usa no precisamente cuidan el medio ambiente.

Hay más y es ese discurso absurdo que lanza al aire y que llega a mentes obtusas, que no hacen más que repetir lo que escuchan. Juzgue usted: suele señalar la importancia del respecto y la inclusión, cuando así, sin más, en el escenario descabezó al peluche fabricado por Cinia, empresa que emplea a 400 personas de las cuales el noventa por ciento tiene alguna discapacidad.

El hecho de que la mayoría de ‘antis’ sean sentimentaloides y de Ignorancia manifiesta, no quiere decir que no existan extraordinarios personajes a los que con bases y argumentos les desagradan las corridas de toros. Pero ellos no vociferan groserías a los cuatro vientos y han llegado a comprender, aun sin gustarles, que sin la tauromaquia el toro de lidia estaría destinado a la extinción.

Para finalizar, la pregunta de la semana: ¿De qué manera se han reunido los colectivos antitaurinos para apoyar a los damnificados en alguna situación, como sí lo hace la familia taurina?