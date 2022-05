¿Cómo irían médicos mexicanos a esas zonas que domina el narco?

Andrés Manuel López Obrador no tolera las críticas.

Aun cuando sepa que se equivoca o que no está informado.

Ayer, cuestionado en torno a la contratación de 500 médicos cubanos que anunció en cuanto regresó de su gira por la isla hace una semana, dijo que lo hace porque no hay en México.

Que no quieren ir a las zonas alejadas.

Sí, pero no dice por qué se niegan.

No es un tema sólo, como afirma, de comodidad o de negación a servir a los más pobres y desprotegidos.

Y cita un centro de atención a niños con discapacidad en Tlapa, Guerrero, la zona más pobre del país… y de las más inseguras.

Esa región de la zona alta, de la montaña, está en manos del crimen, del narcotráfico, y está atestada de plantíos de amapola.

Cualquiera que ha circulado, por ejemplo, en la carretera libre que conecta desde Acapulco e Iguala a esa zona turística sabe perfectamente que toda la ruta hacia Zihuatanejo e Ixtapa es zona caliente, roja.

Por eso no quieren ir los mexicanos, pero Andrés Manuel no lo dice, porque no le conviene.

Sería darse un tiro en el pie porque no hay forma de que su gobierno garantice la seguridad, ya que la estrategia es de abrazos y no balazos.

De cuidar a los malandros, “porque también son humanos” y esta es otra política, distinta.

Y ayer negó, incluso, que su declaración de la semana pasada que generó toda clase de reacciones en contra haya sido un desliz.

Sostiene que los cubanos ganarán lo mismo que los mexicanos.

Pero falta a la verdad, porque el grupo de 585 isleños que vino a la atención de Covid-19, cuando el argumento fue el mismo – “faltan médicos en México”- costó 6 millones de dólares, unos 120 millones de pesos.

Y no menciona que los médicos mexicanos no tenían equipo para enfrentar al hasta entonces desconocido y mortal virus. Guantes desechables, lentes, gafas, batas, gorros, cubrebotas, cubrebocas y más.

¡Ah!, y el dinero que se paga no es para los médicos.

Es para el gobierno cubano, que ya se encargará de administrarlo. De paso se fue contra la UNAM-‘mi alma mater’- porque en lugar de enviar a los estudiantes de medicina a enfrentar la Covid, los mandó a casa.

La Universidad contestó y le recordó -o informó porque ayer reiteró que no se entera siempre(¿pues no que un presidente lo sabe todo?)- que más de mil 500 pasantes de medicina se sumaron a más de 14 mil pasantes de otras instituciones educativas del país para enfrentar al virus.

Y que fue la autoridad sanitaria la que impidió que desde el 19 de marzo de 2020 -oficio DGCES.DG-037-2020- suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, y pidó a directores y directoras de Hospitales y Jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

Mujer es prioridad en el Edomex

En el Estado de México la mujer es prioridad y se trabaja porque sea tierra de respeto, asegura Alejandra del Moral Vela.

La secretaria de Desarrollo Social mexiquense estuvo ayer en Tlalnepantla, donde junto al alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado, encabezó la mesa de fortalecimiento municipal.

Vámonos: Hasta 2025 se resguarda la información de las vacunas contra Covid. Que es asunto de Estado dice la Corte… afín a López Obrador.