Confirma Robredo adiós

El español Tommy Robredo confirmó que el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeó Conde de Godó, que se disputará del 18 al 24 de abril en las instalaciones del RCT Barcelona, será su último torneo como tenista profesional.

“Soy un guerrero de la edad antigua”, se definió en su despedida Robredo, quien a sus 39 años ocupa el puesto 343 de la clasificación de la ATP, muy alejado del top-ten por el que transitó en 2006 y 2007.

LESIONES

El tenista gerundense anunció la fecha de su retirada en Sant Sadurní d’Anoia, en las cavas Vilarnau, empresa que ha firmado un contrato para ser el cava oficial del Godó los cuatro próximos años y de la que Robredo es embajador.

Y lo hizo después de pelotear, entre viñas, con un compañero de generación también retirado como David Ferrer, con el que libró duras batallas sobre la arcilla y que precisamente es ahora el director del torneo que le verá colgar la raqueta dentro de tres semanas.

Tras pasar por la ducha y vestirse de nuevo de calle, Robredo justificó en una entrevista el por qué de su larga carrera (debutó en 1998 en el circuito). “Me he cuidado mucho y, dentro de lo que cabe, las lesiones me han respetado bastante”, apuntó.

Tres veces campeón de la Copa Davis con España y ganador de doce títulos ATP, el exnúmero 5 del ránking mundial, hace seis temporadas que transita por torneos Challengers, algo poco habitual en un tenista con su palmarés.

“Si he podido seguir jugando es porque me gusta mucho el tenis y no me cuesta despertarme por la mañana e ir a entrenar. Hasta el día que nos encerraron (por la pandemia) lo hice a cien por cien”, explicó.