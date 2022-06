Confirman 27 años de cárcel a ‘El Lunares’ de la Unión Tepito

POR URBANO BARRERA

Óscar Andrés Flores Ramírez ‘El Lunares’ ex líder en jefe de ‘La Unión Tepito’, fue sentenciado en definitiva a 27 años de prisión al ser imputado de homicidio.

La defensa del imputado presentó un recurso de apelación, pero no procedió y se le confirmó la sentencia.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que a ‘El Lunares’, además se le imputa ser uno de los principales generadores de violencia en la colonia Morelos.

Dijo que, luego de que la defensa del acusado presentó un recurso de apelación y se ordenó la reposición del procedimiento penal, en el que ya había sido sentenciado a la misma pena, el representante social de la Subprocuraduría de Procesos pudo acreditar de nueva cuenta la responsabilidad del hoy sentenciado en la comisión del delito de homicidio calificado.

Al llevarse a cabo la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, el Ministerio Público también logró que se le ordenara el pago de los conceptos de reparación del daño y gastos funerarios, además de que se le negaron los beneficios y sustitutivos penales por el tiempo que dure la pena, y sus derechos políticos también quedaron suspendidos.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la pena máxima de 50 años para el sentenciado, sin embargo, la autoridad judicial aplicó el principio de NON REFORMATIO IN PEIUS, la cual refiere que quien interpone un recurso de apelación no puede ser colocado en una posición más desfavorable de la que tendría en el caso de no haberlo interpuesto.

De acuerdo con las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía del Delito de Homicidio, de la Coordinación General de Investigación Estratégica, Óscar Andrés Flores Ramírez, sin mediar palabra alguna, privó de la vida a una mujer por disparo de arma de fuego, en un puesto de comida localizado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Morelos.

Cabe señalar que dentro de las pruebas ofrecidas por la representación social destaca la prueba de refutación, consistente en la pericial en materia de psicología en la que se analizó el testimonio de una persona, estableciéndose que por temor a la figura pública que representaba el sentenciado, declaró que no fue él quien disparó.

Sin embargo, la juzgadora a fin de eficientar el acervo probatorio ofertado y desahogado por el Ministerio Público, estableció que el testimonio no tenía fiabilidad y por ello determinó darle mayor peso a las pruebas presentadas para emitir un fallo condenatorio nuevamente.

Oscar Andrés Flores Ramírez ‘El Lunares’, fue aprehendido por detectives de la Policía de Investigación en febrero de 2020, por tercera ocasión, esta vez al salir del Reclusorio Preventivo Varonil Norte. En ese momento, se le cumplimentó la orden de aprehensión referida por el delito de homicidio.

De acuerdo con investigaciones de esta Fiscalía, a esta persona se le relaciona como el principal líder del autodenominado grupo delictivo “La Unión Tepito”, generador de violencia en la zona centro de la Ciudad de México, posiblemente relacionado con delitos contra la salud, extorsiones, homicidios e invasión de predios.

La Fiscalía General de Justicia reitera que no tolerará conductas al margen de la Ley, por lo que refrenda su compromiso para buscar, investigar y presentar ante la autoridad judicial a quienes cometan este tipo de ilícitos y con ello evitar la impunidad.