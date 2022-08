Confronta Xóchitl Gálvez a Citlallli Hernández por cártel inmobiliario

RITA MAGAÑA

Foto: Romina Solís / OEM-Informex

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, solicitó al Congreso de la Ciudad de México investiguen la cercanía del cártel inmobiliario con el PAN, particularmente con la senadora panista, Xóchitl Gálvez, quien ante este señalamiento buscó a la morenista y la confrontó.

Hoy presentamos un punto de acuerdo respaldando la creación de una Comisión que investigue al #CartelInmobiliarioPAN. ¿Cómo fue que los Directores Jurídico y de Obras adquirieron inmuebles por 500 millones sin que sus jefes @JorgeRoHe y @Christianvonroe se dieran cuenta? pic.twitter.com/rNsg3vWru2 — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) August 17, 2022

En un diálogo entre ambas legisladoras descubrieron que compartían la misma agenda, por lo que no se manifestaron descalificaciones, cabe recordar que Xóchitl Gálvez fue jefa delegacional de Miguel Hidalgo de 2015 a 2018.

“Yo no voy a defender a nadie, pero no se vale tirar lodo, cuando tú sabes que mi trayectoria es impecable, tanto que yo me presentaba a colaborar también”, Expresó Xóchit Gálvez a Citlalli Hernández.

La panista entregó a Citlalli Hernández varios documentos de denuncias que ella misma presentó en el caso, y la morenista prometió que revisará las denuncias y buscará la creación de una comisión para abordar el caso.

En conferencia de prensa, Citlalli Hernández anunció que irán contra el desarrollo inmobiliario voraz que se desarrolló por el otorgamiento de permisos de funcionarios panistas para permitir que se reliazaran obras en zonas irregulares, principalmente en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

Por su parte, el senador de Morena, César Cravioto, exhortó a Xóchilt Gálvez para dar declaraciones respecto al cartel inmobiliario comandado por funcionarios de su partido.

Citlalli Hernández presentó un punto de acuerdo para solicitar al Congreso exhortar al Congreso de la Ciudad de México para crear una comisión especial que investigue lo relacionado con las denuncias sobre el cártel inmobiliario que se ha desarrollado en distintas alcaldías de la ciudad.

“Dimos una gran batalla en el gobierno de Miguel Ángel Mancera

contra el desarrollo inmobiliario voraz que ha impactado no solo en cuestión de servicios y daño al patrimonio, si no en la seguridad de las y los habitantes”, declaró.

Con ello, aseguró que varios de los edificios que tuvieron daños e incluso algunos que se derrumbaron causando el fallecimiento de varias personas en los sismos del 2017 fueron derivados de la corrupción inmobiliaria que se permitió en la administración de Miguel Ángel Mancera.

Citlalli Hernández, reconoció la labor de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para combatir la corrupción en este sector desde que en 2018 solicitó que investigarán casos emblemáticos como los que involucran al excomisionado de la Reconstrucción, Edgar Oswaldo Tungüí

Rodríguez; el exsecretario, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; entre otros.