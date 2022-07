Continúa sin incidentes el cierre de L-1

SE VIGILA EL TRAYECTO DE PASAJEROS

Usuarios reportaron que se realiza cobro doble al hacer el transbordo, lo que ya se revisa para que no ocurra

En el segundo día del servicio de apoyo de transporte público para los usuarios de la Línea 1 del Metro, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que continúa “sin incidentes” la estrategia, y señaló que además, se adhirió y aumentó el número de unidades del Mexibus del Estado de México, en el Eje 1 Norte, con el apoyo de las empresas y el gobierno mexiquense, y que aplican la tarifa que se tiene en la CDMX. Indicó que desde temprano, estuvo en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), para supervisar y dar seguimiento a las acciones.

Indicó que en cuanto a las quejas de usuarios que señalaron que si no contaban con el boleto de RTP, se les cobraba el transbordo en la estación del Metro en la que querían ingresar, “está mal. Desde ayer –lunesen la noche que vimos eso, en las redes, le pedí a Guillermo Calderón y a Andrés Lajous que tomaran las previsiones para que no tuvieran que pagar doble los usuarios, porque es como un recorrido del Metro: si suben del Metro de Observatorio a Pantitlán y después utilizan un Metrobús ya no deben pagar, en esa parte ya es gratuito. Se están haciendo las adecuaciones necesarias para que ya no tengan que pagar. Pedimos disculpas si ha sido así, pero estamos tomando todas las previsiones para que no ocurra”.

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC)-Metro, Guillermo Calderón Aguilera señaló que, como parte de los trabajos de modernización de la Línea 1, el lunes se retiraron las rejillas de Salto del Agua para el ingreso de maquinaria, se trasladaron las plataformas ferroviarias desde Zaragoza a Salto del Agua y se comenzó con el corte de la vía; también dijo que el traslado de los usuarios en diversos medios de transporte se ha desarrollado de manera ordenada.

“Ayer el cierre vespertino y nocturno ocurrió ordenadamente sin ningún contratiempo. Hoy, desde las 05:00 de la mañana con toda regularidad el servicio de la Línea 9 estuvo operando cada 2 minutos; demandas altas entre 07:00 y 08:00 de la mañana, pero fuera de eso todo operó muy bien; algunos usuarios comenzaron a practicar el uso de la Línea 5 en combinación de la Línea B”, añadió.

El coordinador general del C5, Juan Manuel García Ortegón informó que se mantiene un esquema de vigilancia y supervisión especial desde las 04:30 horas hasta el cierre del servicio.