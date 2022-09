Critica Ucrania propuesta de AMLO para detener guerra con Rusia

REDACCIÓN OVACIONES

Foto: Cuartoscuro

Un asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski criticó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el conflicto entre Rusia y Ucrania y aseveró que con esta idea sólo busca hacer relaciones públicas y alagar la ocupación rusa de su territorio.

A través de Twitter, Myjailo Podolyak cuestionó si el plan para obtener la paz se basa en mantener el ingreso de las tropas rusas en Ucrania y ayudarle a Moscú a renovar la ofensiva militar.

“Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, ¿su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su plan es un plan ruso”, señaló en la red social.

“Peacemakers” who use war as a topic for their own PR are causing only surprise. @lopezobrador_, is your plan to keep millions under occupation, increase the number of mass burials and give Russia time to renew reserves before the next offensive? Then your “plan” is a 🇷🇺 plan.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 17, 2022