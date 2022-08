Cuartos de Libertadores y Sudamericana, sin definición clara en su ecuador

AGENCIA EFE

Foto: @Libertadores

Los cuartos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana llegaron a su ecuador este jueves con los últimos partidos de ida en los que no hubo grandes ventajas para los choques de vuelta que se jugarán entre el 9 y el 11 de agosto.

Y aunque Flamengo es el equipo que marcó una buena diferencia al vencer a Corinthians por 0-2 en Sao Paulo, los del Timao no se dan por vencidos para el juego de vuelta en Río de Janeiro.

Este clásico entre brasileños abrió los cuartos de final de la Libertadores el pasado martes y el Mengao sorprendió a Corinthians a domicilio y abonó gran parte del terreno para avanzar a la semifinal.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta y el goleador Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ sentenciaron la victoria del Flamengo.

El partido de vuelta se disputará el martes de la próxima semana en el estadio Maracaná, fortín del Flamengo, que se mantiene invicto en la actual edición de la Libertadores.

PALMEIRAS Y VÉLEZ CON LO JUSTO

En Belo Horizonte, en otro partido de cuartos de final entre brasileños, Palmeiras empató de visita 2-2 con Atlético Mineiro y mantuvo su invicto en la Copa Libertadores que ha ganado en las últimas dos ediciones y definirá en casa el cupo a las semifinales.

Mineiro, campeón brasileño, marcó a través de Hulk, de penalti, y tomó ventaja con un gol en propia meta de Murilo y él mismo junto a Danilo dejaron todo igual para la visita.

El partido de vuelta se jugará el miércoles en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, casa de Palmeiras.

Por su parte, en la ida de la llave entre argentinos, Vélez Sarsfield logró este miércoles un triunfo por 3-2 ante Talleres de Córdoba sobre el final del encuentro.

Un doblete de Lucas Janson adelantó al local, mientras que el uruguayo Michael Santos y Rodrigo Garro igualaron en cinco minutos para que sobre el final Julián Fernández anotara y sellara el triunfo del Fortín.

El encuentro de vuelta se disputará en el estadio Mario Kempes el próximo miércoles.

Athletico Paranaense, del experimentado técnico Luiz Felipe Scolari, cedió este jueves un empate en casa 0-0 ante un aguerrido Estudiantes de La Plata que se benefició dos veces del VAR.

En el minuto 27, con apoyo del VAR, el árbitro venezolano Jesús Valenzuela anuló un penalti que había marcado por supuesta mano en el área de Leonardo Godoy después de un remate del argentino Tomás Cuello.

En el minuto 81, por posición adelantada del lateral derecho Khellven, uno de los jugadores más incisivos del Paranaense, el árbitro anuló un gol del zaguero Thiago Heleno.

El partido de vuelta se disputará el jueves en La Plata.

DOS BRASILEÑOS Y UN ECUATORIANO CON CORTA VENTAJA EN SUDAMERICANA

Goianiense, Sao Paulo y el ecuatoriano Independiente del Valle, tienen una pírrica ventaja al vencer por 1-0 a sus rivales de la ida de los cuartos de final en la Copa Sudamericana.

En Montevideo un tanto de Luiz Fernando selló la victoria como visitante de Atlético Goianiense por 0-1 frente a Nacional y arruinó la vuelta de Luis Suárez al equipo uruguayo.

Nacional ahora está obligado a ganar en Brasil el martes 9 de agosto en el estadio Serra Dourada, de Goiânia, si quiere avanzar a semifinales.

También de visitante el ecuatoriano Independiente del Valle venció por 0-1, con gol de Marco Angulo, al venezolano Deportivo Táchira en el Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal.

Apenas en el minuto 3 Independiente puso a tambalear el cuento de hadas de los aurinegros y plantó las bases de su triunfo con un gol marcado por Marco Angulo desde muy cerca de la portería.

Ambos equipos se volverán a ver las caras, esta vez en Quito, el 9 de agosto, cuando definirán quien avanzará a semifinales.

Quien sí supo hacer valer su localía fue Sao Paulo, que logró romper la muralla que edificó Ceará para alcanzar la victoria por 1-0 en Morumbí, con un tanto de Nikao que acababa de salir del banquillo.

El delantero desequilibró en el minuto 71 este choque entre dos equipos brasileños muy disputado y que se le complicó al conjunto paulista, todo un tricampeón de la Libertadores que busca romper una sequía de grandes títulos que se arrastra desde 2012.

Ceará está obligado a remontar dentro de una semana en el Arena Castelao.

El partido que cerró este jueves la ida de cuartos en la Copa Sudamericana fue el 0-0 entre Melgar e Internacional, donde pese a los 2.300 metros de altitud de la ciudad peruana de Arequipa, el duelo fue rápido y tenso de principio a fin y con reiteradas oportunidades para ambos elencos.

Inter o Melgar irán a Porto Alegre en busca de la victoria el próximo 11 de agosto en el Estadio Beira-Rio.

– Copa Libertadores: Emparejamientos de cuartos de final (vuelta)

09.08 Flamengo (BRA) – Corinthians (BRA) Ida: 0-2

10.08 Talleres (ARG) – Vélez Sarsfield (ARG) Ida: 3-2

10.08 Palmeiras (BRA) – Atlético Mineiro (BRA) Ida: 2-2

11.08 Estudiantes (ARG) – Atl Paranaense (BRA) Ida: 0-0

.

– Copa Sudamericana: Emparejamientos de cuartos de final (vuelta)

09.08 Atlético Goianiense (BRA) – Nacional (URU) Ida: 0-1

09.08 Independiente del Valle (ECU) – D. Táchira (VEN) Ida: 0-1

10.08 Ceará (BRA) – Sao Paulo (BRA) Ida: 1-0

11.08 Internacional (BRA) – Melgar (PER) Ida: 0-0.

.

– Clasificación de goleadores de la Copa Libertadores:

Con 7: Lucas Janson (Vélez), Rony (Palmeiras), Rafael Navarro (Palmeiras) y Pedro (Flamengo).

Con 6: Raphael Veiga (Palmeiras), Julián Álvarez (River Plate),

Sebastián Rodríguez (URU-Emelec).

Con 5: Junior Sornoza (Independiente del Valle).

.

– Clasificación de goleadores de la Copa Sudamericana:

Con 8: Bernardo Cuesta (ARG-Melgar).

Con 5: Miguel Borja (Junior), Stiven Mendoza (COL-Ceará) y Mario

Otazú (Sportivo Guaireña).