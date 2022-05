Culpa Lula a Zelenski, Biden, la UE y Putin por la crisis en Kiev

SAO PAULO, Brasil (EFE).- El exmandatario y actual aspirante a la Presidencia de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva condenó la invasión rusa a Ucrania, pero afirmó que la Unión Europea (UE), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Ucrania, Volodímir Zelenski, también son “culpables” de la guerra.

El mandatario ruso, Vladímir Putin, “no debería haber invadido Ucrania. Pero no solo Putin es el culpable, son culpables los Estados Unidos y es culpable la Unión Europea”, sostuvo Lula en una entrevista publicada este miércoles por la revista estadounidense Time, de la que es portada.

“¿Cuál es la razón de la invasión a Ucrania? ¿Es la OTAN? Estados Unidos y la Unión Europea podrían haber dicho: ‘Ucrania no va a entrar en la OTAN’. Estaría resuelto el problema”, agregó el exmandatario, quien suavizó las críticas contra Putin durante la entrevista.

Lula, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores y quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, acusó a Biden, a la UE y a Zelenski de no dialogar lo suficiente para evitar el conflicto armado en Ucrania.

Lula, quien aspira a la Presidencia en las elecciones de octubre, cuando se enfrentará al ultraderechista Jair Bolsonaro, señaló que Zelenski, con quien fue particularmente duro, “quiso la guerra” y “es tan responsable como Putin” de la misma.

“(Zelenski) quiso la guerra. Si no quisiera la guerra, habría negociado un poco más. Es así. Yo hice una crítica a Putin cuando estuve en Ciudad de México diciendo que invadir estaba mal. Pero creo que nadie está buscando contribuir para tener paz. Las personas están estimulando el odio contra Putin. ¡Eso no lo va a resolver!”, agregó.

El líder progresista acusó al presidente de Ucrania de tener un comportamiento “un poco raro” y creerse “lo más”.

“Deberían haber tenido una conversación más seria con él: ‘Mire, usted es un buen artista, usted es un buen comediante, pero no vamos a hacer una guerra para que usted aparezca'”, comentó Lula.

“Y decirle a Putin: ‘Mire, Putin, usted tiene mucha arma, pero no necesita usar armas contra Ucrania. ¡Vamos a conversar!'”, añadió.

Lula también criticó a Biden por no “haber tomado la decisión correcta en la guerra” y recalcó que, por su importancia, Estados Unidos “podría haber evitado” el conflicto, en vez de “estimularlo”.

“Podría haber hablado más, podría haber participado más, Biden podría haber tomado un avión y bajado en Moscú para conversar con Putin. Esa es la actitud que se espera de un líder”, sostuvo.

Lula, quien encabeza las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones en Brasil, resaltó que, en caso que se lo ofreciesen, no aceptaría una invitación para entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) porque “solo piensa en la paz”.

El exmandatario urgió a la creación de una “nueva gobernanza mundial” porque la ONU ya “no representa nada” y “no es tomada en serio por los gobernantes”.

