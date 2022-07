De las montañas de Guerrero a los Alpes suizos: mexicano se titula desde Lausana

PATRICIA RAMÍREZ

Desde lo profundo de la montaña de Guerrero, donde tuvo que vender macetas y trabajar muy duro

para costearse sus estudios, Cristóbal Miguel García Jaimes, alumno de la Facultad de Ciencias (FC) de

la UNAM, llegó hasta Lausana, Suiza, para colaborar con un equipo científico de alto nivel para fabricar

el Colisionador Circular Lepton, que medirá 100 kilómetros de diámetro, y será la máquina más grande

que la humanidad haya construido jamás.

Desde un paraje montañoso, pero a más de 10 mil kilómetros de San Miguel Totolapan, Guerrero, su

estado natal, García Jaimes, realizó su examen profesional vía remota para obtener el título de

licenciado en Física por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Su trabajo de graduación, bajo la modalidad de Proyecto de Apoyo a la Docencia Científica fuera del

Aula, lo denominó “La Combi de la Ciencia. No hay lugar donde la ciencia no pueda llegar…”, con el

objetivo de visualizar la acción docente que los profesores realizan en las comunidades rurales de

Guerrero.

PREMIO NACIONAL DE LA JUVENTUD

García Jaimes, Premio Nacional de la Juventud 2014, compartió sus experiencias y recordó que durante

el confinamiento fue aceptado para realizar un posgrado en la Escuela Politécnica Federal de Lausana,

Suiza.

“Vine aquí a hacer el doctorado y estoy haciendo física de aceleradores de partículas, estos son

máquinas que incrementan y apremian la energía y su velocidad, y el más grande del mundo está en el

CERN, (The European Organization for Nuclear Research), que es de 27 kilómetros de circunferencia,

como una gran dona. Yo trabajo en el FCC, que es el Future Circular Collider, un colisionador circular de

100 kilómetros, aunque ahorita está en 91 mil 174 metros con 11 centímetros”, detalló.

El universitario egresado de la Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso, explicó que su labor se

centra en el diseño de la parte óptic.

“El asunto es que en el doctorado te piden que desarrolles tu tesis en un internado y la desarrolles en

algún laboratorio. Entonces mi trabajo es en el CERN, porque mi coasesor está adscrito ahí, y desde el

primer semestre tengo la suerte de trabajar en ello. Estoy en el Olimpo de lo que son los aceleradores

de partículas del mundo”, dijo sonriente.

El trabajo recepcional de licenciatura de Cristóbal Miguel García fue dirigido por Efraín Chávez Lomelí,

investigador del Instituto de Física (IF). Entre los integrantes del jurado destacaron: Arcadio Huerta

Hernández, también de esta entidad, así como los académicos de la Facultad de Ciencias (FC), José

Manuel Alvarado Reyes y Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien también se desempeña como secretaria de

Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.

El proyecto formó parte de su servicio social como físico en el Museo de la Luz de la dirección general

de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

“Llegar hasta aquí fue un reto difícil. He de confesar que ha sido de los más complicados que he

afrontado. La pandemia me pegó en muchos sentidos, porque me gané una beca a nivel internacional,

fuimos muy pocos los electos entre cientos de miles de aplicantes, pero el problema era cómo llegar y

tener una vacuna aceptada”, rememoró.

Recordó que para llegar a Suiza, vendió macetas, tierra para jardín, hizo desayunos, rifas, dio

conferencias para juntar fondos, pues necesitaba seis mil dólares para llegar Suiza y los pasajes de

avisón de los dio un paisano de Ciudad Altamirano, Guerrero.

Explicó que vive en Lausana, pero tiene que recorrer largas distancias pues el CERN está en Ginebra,

así es que toma un autobús, llega al Metro, transborda y de ahí abordo un tren hacia Ginebra, que hace

50 minutos, para después ingresar al tranvía. El recorrido consta de dos horas con 20 minutos.

“La verdad es que ni soy genio, ni estoy superdotado, ni hay nada extraordinario, más que el esfuerzo y

la perseverancia: caminar, caminar, caminar y ver después cómo está el surco para que no me agüite,

porque a veces tenemos miedo, tenemos capital humano. Ser guerrerense me ha ayudado mucho,

porque ahí nos la rifamos día a día, y acá no es diferente; atrás ni para agarrar vuelo”, concluyó.