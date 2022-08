Decreto sobre Guardia Nacional viola la Constitución, advierten diputados

PATRICIA RAMÍREZ

FOTO: Cuartoscuro

Diputados federales criticaron el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que mediante un decreto incorporará a la Guardia Nacional a la secretaría de la Defensa Nacional y advirtieron que esta es una clara violación a la Constitución y una afrenta contra el poder Legislativo.

El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, explicó que el anuncio del presidente es una muestra de golpismo constitucional que no puede ser aceptado.

“Lo que anunció el presidente es un golpe a la Constitución. No hay espacio para medias tintas frente al golpismo constitucional. Si un servidor público es incapaz de defender la Constitución, entonces no tiene nada que hacer en el servicio público”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

En tanto, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, subrayó que el bloque Va por México no aprobará una reforma constitucional de este tipo y hacerlo por decreto es atentar contra el estado de derecho.

“El presidente cree que con decretazos puede manejar este país, olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil, y así se quedará puesto que #VaXMéxico no dará un solo voto para lo contrario. El Ejército debe defender nuestra soberanía nacional, no ejercer las funciones de policía”, sentenció en la misma red social.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinoza Cházaro, coincidió en este punto y cuestionó la decisión presidencial. “El presidente anuncia que buscará incorporar la #GuardiaNacional a la SEDENA, vía un Decreto. Gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país”, afirmó.