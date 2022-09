Defiende Monreal reforma al artículo 5 presentada por el PRI

RITA MAGAÑA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la reforma al artículo 5 constitucional presentada por el PRI en la Cámara de Diputados y adelantó su voto a favor, porque 200 mil elementos del ejército tendrían que retornar a sus cuarteles y “habría un problema serio para el tema de seguridad”.

En cambio, insistió en que la reforma aprobada de la Guardia Nacional viola la Carta Magna, porque establece que un cuerpo de élite, de naturaleza estrictamente civil, no militar, para “poder ubicar a la Guardia Nacional bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde mi punto de vista, se requería modificar la Constitución”.

Al participar en el evento Expansión Summit (Cumbre), Ricardo Monreal pugnó porque en ambas cámaras del Congreso se apruebe la reforma constitucional propuesta por el PRI para ampliar hasta 2029 el plazo para que las Fuerzas Armadas presten auxilio en tareas de seguridad.

De lo contrario, alertó, será un tema que podría contaminar el clima político-electoral previo a los comicios presidenciales del 2024.

“En marzo de 2023 regresan a sus cuarteles, pero es la época más álgida en materia político-electoral porque estará la campaña para elegir presidente de la República, es decir, se contaminaría el ambiente político”, subrayó.

Aceptó que fue insuficiente el periodo de cinco años que se le otorgó a la Guardia Nacional para que madurara y no dependiera del Ejército ni de la Marina para poder ejercer facultades de seguridad pública.

“Creo que los legisladores no previmos que las condiciones y el momento difícil de inseguridad se incrementara y subiera. No creo que en un año y medio se vaya a resolver el problema de la inseguridad y no creo que sea conveniente aún el retorno de los soldados y de los marinos a sus cuarteles”, expresó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política recordó que en el país hay cerca de 400 mil policías municipales, estatales y elementos de la Guardia Nacional, de los cuales el 50 por ciento son soldados y marinos enfocados a tareas de seguridad pública.

Reconoció que si la reforma pasa en San Lázaro y llega al Senado “no nos dan los números, en este momento si se votara este transitorio de extender el plazo para que haga labores de seguridad el Ejército y la Marina, no nos alcanzarían los votos”.

Por ello, el político zacatecano destacó la necesidad y la urgencia de que esta reforma sea avalada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y explicó las razones:

“Hay 120 mil integrantes de la Guardia Nacional, pues bien 7 de cada 10, el 70 por ciento son soldados y marinos y los soldados y marinos no van a perder su antigüedad por mantenerse en la Guardia, muchos van a tener que retornar a los cuarteles para conservar su antigüedad, sus derechos y su jubilación en el Ejército o en la Marina”.