Demanda Congreso local informe de avances en el caso del perrito Maple

PATRICIA RAMÍREZ

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fedapur) enviar un informe del avance de la denuncia por maltrato animal presentada por los dueños de Maple, un perro que presuntamente falleció en un campamento para mascotas.

El diputado Jorge Gaviño explicó que el canino de ocho meses de edad fue encargado para su entrenamiento y cuidado, por parte de sus dueños Alejandro Pompomeya y Adriana Mondragón, a la empresa You Can Dog Training, pero fue devuelto en una urna con cenizas presuntamente correspondientes a dicha mascota.

El 26 de junio, el perro fue llevado al campamento para su entrenamiento, y las primeras horas del día viernes 8 de julio, los dueños fueron avisados de que el perro fue llevado al veterinario porque pensaban que había sido picado por una serpiente.

Personal de la empresa informó a sus dueños que por la edad y la mordida, Maple no había resistido y que lamentaban mucho lo ocurrido, procediendo a la cremación de su cuerpo, sin mediar autorización por parte de sus dueños ni se les permitió ver el cadáver.

El legislador del PRD subrayó que los cuidadores de la empresa entregaron a los dueños de la mascota, en las inmediaciones del Deportivo Xochimilco, una urna en donde supuestamente se encontraban las cenizas de Maple, sin mostrar evidencia de lo ocurrido, ni dar la dirección de la veterinaria o algún certificado de defunción. Además que personal de la empresa entrenadora se negaron para que los dueños conocieran el médico o la clínica veterinaria que proporcione información pormenorizada de lo que estaba sucediendo con la mascota.

Ante las irregularidades, presentaron una denuncia que fue enviada a la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana.

A través de redes sociales, se han difundido casos similares donde a los dueños de las mascotas les regresaban urnas en vez de sus animales de compañía, y tiempo después, se sabía que éste en verdad había sido robado. Se trata de un patrón que suele repetirse para robar mascotas, para después reproducirlas con fines económicos.

A través de la plataforma Change, los propietarios de Maple exigieron justicia y sean sancionados los responsables, además de que demandaron al Congreso de la Ciudad de México modificar las leyes para obligar a este tipo de centros a contar con una certificación de sus servicios.