POR EDUARDO VIZCARRA.

Denuncia Américo guerra sucia; presentará querella contra responsables

CIUDAD VICTORIA Tamaulipas,- Ante los ataques y guerra sucia a través de videos que circulan en redes sociales, que ponen en riesgo su seguridad, la de su familia y de los tamaulipecos, el doctor Américo Villarreal Anaya, anunció que presentará una denuncia ante la autoridad federal, contra quien resulte responsable.

El senador con licencia y precandidato de Morena a la gubernatura, denunció a través de un video que difundió en sus cuentas de redes sociales, que la guerra sucia en su contra ha iniciado por parte de sus adversarios.

“Ya sabemos cuál es su estrategia, cada vez que crecemos y que recibamos más respaldo, más nos atacan; pero no van a impedir que Tamaulipas se transforme… Ya los conocemos, nosotros sabemos cómo actúan, y a los tamaulipecos no nos van a volver a engañar”, expresó enérgico el doctor Villarreal Anaya.

En las últimas horas han circulado en las redes sociales, falsos videos y agresivos que contienen información tendenciosa. Ante ello el precandidato de Morena, afirmó:

“Ustedes me conocen, conocen a mi familia y lo que hemos construido en este Estado”.

Villarreal Anaya destaca en su publicación que no se quedará con los brazos cruzados y que ha decidido presentar una denuncia formal ante las autoridades federales, por la difusión de este tipo de materiales, que denigran y bajan la competencia política.

“Estoy presentando una denuncia ante las autoridades federales porque quienes le hacen daño a Tamaulipas, ¡van pagar por sus hechos!”.

Villarreal Anaya señaló que estas acciones desesperadas, “mienten, traicionan y roban Tamaulipas. Contrario al cambio que representa la verdad, la honestidad y la justicia que está por llegar”, finalizó.